戶外口罩放寬！指揮中心：河濱運動、宴席離座敬酒仍要戴罩

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

疫情趨緩，明天起山林、海濱與農林漁牧作業等空曠處將鬆綁口罩措施，但指揮中心今天表示，宴席離座敬酒、政論節目錄影與河濱公園運動，人潮較多仍要戴上口罩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，明天起開放以下情形者，得於戶外免戴口罩，包含農林漁牧工作者於空曠處，如田間、魚塭、山林工作，以及於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並均應與他人保持社交距離。

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指揮中心副指揮官陳宗彥說，山林、海濱等地點平時沒有其他人，可脫掉口罩舒暢呼吸，但若假日人潮眾多，就要戴上口罩。

陳宗彥也提到，若是在河濱公園運動休憩，因人潮很多，依現在開放標準，口罩可能很快脫掉又要拿起來戴上，故暫不適合開放。

此外，電視新聞主播也開放不需戴口罩播報，但陳宗彥說，若是政論節目錄影，常有很多來賓參與討論，因此仍維持現行戴口罩措施。

此外，明天起餐飲防疫措施也放寬，不限制使用隔板，另外宴席也開放離座敬酒或敬茶等社交活動。

指揮中心研發組副組長、衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅表示，離桌敬酒時仍希望盡量戴上口罩。

陳宗彥說，原則上離開座位就是要戴口罩，宴席時致意的方式很多，如拿起酒杯就能表達謝意。 媒體也提問，選舉活動即將開跑，政治人物是否可跑攤，陳宗彥說，公職人員是社會表率，相關防疫措施執行要自行評判，民眾也會看在眼裡，請公職人員多多配合防疫措施。

至於KTV、網咖等娛樂場所開放，媒體提問未來將如何查處防疫措施是否落實，陳宗彥說，相信業者會勸導，也請民眾互相尊重。

他表示，近期發生數起因民眾或業者提醒未戴口罩引起的暴力事件，指揮中心對於施暴者嚴厲譴責，也請民眾在疫情期間彼此體諒互相尊重。