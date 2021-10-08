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【廣編】夏普震旦推門市振興優惠券　最高7倍折扣再抽萬元好禮

【廣編】

▲▼ 。（圖／夏普震旦提供）

▲夏普震旦推出振興優惠券還可加碼再抽萬元好禮。

圖、文／夏普震旦提供

因應政府振興五倍券於10月8日即將上路開跑，夏普震旦響應政策同步推出「夏普震旦-振興優惠券(電子券)」，凡消費者於全台門市消費時出示「夏普震旦振興優惠券」電子券畫面，即享三重好康獎不停：振興優惠券放大術、優惠券獨享價及加碼再抽萬元好禮。

好康一、振興優惠券放大折扣

於門市出示指定面額夏普震旦振興優惠券(1000/500/200)，即享加碼放大(最高)7倍折扣，包括：SHARP 65吋聯網顯示器，憑夏普震旦振興優惠券1000即享5倍面額折扣，現省5,000元；SHARP除濕機憑夏普震旦振興優惠券500即享5.8倍面額折扣，現省2,910元。

好康二、振興優惠券獨享價

於門市消費時出示夏普震旦振興優惠券(不限金額)即享獨家超值優惠價格。如Jabra Elite 75t真無線藍牙耳機，憑券即享5折優惠；SHARP電冰箱憑券現折4,000元優惠。

好康三、「振心有禮」登錄發票加碼抽萬元好禮

活動期間出示夏普震旦振興優惠券於門市消費(不限金額)，於指定平台完成發票號碼登錄(需完成會員登錄及註冊)，即獲得振心好禮抽獎資格。包括第一波振心好禮抽獎活動，獎項有夏普震旦生活3C購物金，以及第二波振心好禮抽獎活動，獎項包括iPhone12 mini(64G)等。

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