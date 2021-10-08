【廣編】加碼回饋！得恩堂眼鏡振興配鏡　消費3000給4000

【廣編】

▲搭配五倍券到得恩堂眼鏡消費，有機會獲得加值好禮。

圖、文／得恩堂眼鏡提供

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『得恩堂眼鏡』創立於1941年，是台灣最早的專業眼鏡通路，80年來以「得恩、感恩、報恩」的經營理念，堅持以專業技術、品質與服務來守護全民視力健康，跨越了不同世代，成為台灣民眾最熟悉的與信賴的專業連鎖眼鏡領導品牌。得恩堂眼鏡專業的驗光師職人們除了掌握純熟的經驗技術，努力了解消費者需求，根據每個人不同的用眼需求量身打造最合適的眼鏡，找回清晰視力。