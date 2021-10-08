準備副食品傷透腦筋？藜麥蘿蔔糕、大燕麥片　3種大人食品寶寶都適合

▲營養師推薦給寶寶的3種健康食品。（圖／FB@初鹿農場、營養師愛碎念-孫語霙營養師、飛高糕官網）

從寶貝出生的那刻起，媽咪的忙碌生活就此展開。餵奶、換尿布、哄睡都是日常，連小睡片刻都是奢侈。在照顧北鼻健康的同時，還得兼顧自己的身體狀況，想必大家都恨不得一天有 48 小時吧！

而媽咪最大的願望，無非就是孩子健健康康地長大，故「營養均衡」便是寶寶成長的一大重點。在食品添加物充斥的時代，如何挑選寶貝的副食品，也是一大挑戰。平時常於社群分享飲食衛教，近期也升格為人母的孫語霙，用營養師的角度推薦 3 樣適合孩子的安心食品，且媽媽也能一起吃，不僅美味更能增加親子互動！

1.飛高糕蘿蔔糕

▲蘿蔔糕的食用方式：大人可用煎的方式料理，副食品可用蒸的。（圖／孫語霙營養師）

港式蘿蔔糕是台式早餐常見的食物，但大家確定自己吃進去的，是「貨真價實」的蘿蔔糕嗎？

市面上的蘿蔔糕多為預拌粉製作，完全沒有天然的白蘿蔔。對此，孫語霙營養師推薦飛高糕港式蘿蔔糕，其成份天然，採用有機認證白蘿蔔和銀川有機再來米粉製作，用料實在、無添加物的疑慮，非常適合全家一起享用，當孩子的副食品也很安心；飛高糕吃起來鬆軟細緻，能吃到蘿蔔絲、金鉤蝦，不僅營養價值高，口感也很有層次，喜歡多層次風味的朋友可搭配 XO 醬，微辣的香氣與蘿蔔糕在口中形成巧妙地美味。

▲以副食品的角度來挑選，藜麥口味的蘿蔔糕最適合。（圖／飛高糕官網）

營養師另外分享，若以副食品的角度來挑選，藜麥口味的蘿蔔糕最適合！因藜麥本身含有豐富的蛋白質、多種人體必要的胺基酸、維生素 B群、葉酸、鎂、鈣，皆是幫助寶寶成長發育很好的營養來源。加上米、藜麥容易消化，同時在食物中增添口感及香氣，讓寶寶吃得更開心。

2.初鹿鮮奶饅頭

▲台東初鹿牧場的鮮奶饅頭。（圖／FB@初鹿農場）

台東初鹿牧場的鮮奶饅頭，也是營養師的推薦名單之一。初鹿鮮奶饅頭以純鮮奶製作，不添加防腐劑及人工色素，口感扎實有嚼勁，還能聞到淡淡的奶香味，而饅頭只要蒸一蒸即可上桌，在副食品準備上，也不用再特地打碎或攪爛，可以直接剝一小口讓孩子品嘗， 7～9 個月的寶寶便可使用此方式，不僅方便還能做口腔咀嚼訓練，是媽媽們冰箱必備的食品。

3.桂格大燕麥片

▲國民健康早餐桂格大燕麥片。（圖／FB@桂格營養生活）

國民健康早餐桂格大燕麥片，對身體的益處相信大家都知道，麥片不只能降低心血管疾病的發生，也是控制體態的飲食首選，而寶寶副食品也更能用它來製作成燕麥糊。製作方法是先將麥片煮熟，加入果汁機裡攪拌，隨後再添加母奶或配方奶，或是使用食物調理機將其磨成粉，在加入熱水即可直接食用。

最後，孫語霙營養師強調，剛開始接觸副食品的孩子，可先從溫和不刺激的穀物米類開始嘗試，並選擇無添加物以及少調味的食品，一方面不會讓孩子養成重口味的習慣，更能避免過早接觸精緻且營養價值低的食物。

平常要替孩子準備副食品，還得張羅大人們的餐點，總是讓媽媽們分身乏術，參考營養師推薦的食品和製作撇步，除了能節省時間、把關食安外，也能有更多時間好好享受和孩子的餐桌時光！

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