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傳承奶奶手藝！眷村孩子改良愛的臘肉　獲國際三大美食獎

▲好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事強大業師資源，章念瑜表示獲益良多，透過不同專業角度，為喬元手創注入新的活水。（圖／好食好事基金會提供)

文／好食好事基金會提供

臘肉不僅是佳餚，在眷村時代還是代表老一輩對家人的愛。喬元手創食品執行長章念瑜為傳承奶奶的手藝，投入心血改良臘肉製作方式，最後以冷燻技術、原肉及無添加物的醃料，製作出的拿下國際三大美食獎認證的各類煙燻肉品，也讓消費者不用再擔心傳統煙燻食品可能出現的致癌疑慮。

章念瑜回憶，過去眷村時代，生活並不如現在富足，奶奶利用製作臘肉的手藝為家庭增加收入；也為他們一家老小留下最美味的記憶。然而這樣的美味記憶來到她這代，卻面臨無人接手的窘境，她擔心再也吃不到如此好吃的臘肉，毅然決定辭掉高薪工作，投入完全陌生的食品領域。

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起初，章念瑜延續傳統做法在過年時期試賣臘肉，卻發現傳統醃製過程中添加的防腐劑或亞硝酸鹽有致癌疑慮，讓消費者卻步。為了解決問題，她除了向家中長輩學習，還到文化大學進修，一次次調整、改良臘肉的製作方式，最終研發出無添加的臘肉，也使用最天然、最純淨的原料製作，以及獨門的冷燻技術，讓消費者可以安心地吃到好吃的煙燻肉品。

▲好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲果木小薰臘肉使用低溫燻製，有效降低煙燻致癌物產生，讓所有消費者都可以安心大啖美食。（圖／喬元手創團隊提供)

章念瑜將品牌命名為「果木小薰」，除了延續奶奶的百年傳統煙燻料，包括龍眼木炭、稻殼、柑橘果皮，讓臘肉呈現獨特香氣，也選用肉質鮮美、品質穩定的原肉及天然無添加的醃料，來改良傳統臘肉過多添加物及鈉含量高的缺點。

這些堅持，讓果木小薰近年陸續獲得「食品界米其林」The International Taste Institute、「無添加食品認證」A.A.TASTE AWARDS、「食品界奧斯卡」MONDE SELECTION等國際三大美食獎的認證，為目前加工肉品界唯一的國際食品獎三冠王。

看準市場需求，章念瑜也先後推出小家庭可輕鬆享用的分裝臘肉、補充健身族蛋白質需求的舒肥雞肉，以及煙燻豬絞肉、英式培根、調味去骨雞腿排等產品，滿足消費者挑剔的胃及對健康飲食的訴求。

▲好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲果木小薰也推出小包裝臘肉，研發舒肥雞肉，滿足消費者挑剔的胃以及對健康飲食的訴求。（圖／喬元手創團隊提供)

獲選進入好食好事加速器，章念瑜發現加速器提供的強大業師資源讓她獲益良多，不同的專業角度，也為公司注入新的活水。

好食好事基金會執行長陳茂嘉指出，基金會捐助人代表魏應充先生長期關注食農新創發展，期待加速器能幫助更多新創業者突破自我。

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