▲指甲出現這特徵，要注意了！（圖／翻攝自爆系知識家）

記者邱晟軒／綜合報導

你的身體健康嗎？或許從指甲就可以了解端倪。有一名女網友近日就發文表示，無意間發現自己指甲表面上有「一道凹槽」，讓她極為擔心是不是身體有狀況。對此，有過來人看完指甲照片後，立刻分享自身超慘經驗，並力勸原PO盡快就醫檢查。

有一名女網友近日在臉書公開社團「爆系知識家」發文表示，自己忽然發現指甲表面有一道直線凹槽，擔心是不是身體出了毛病，所以上網搜尋相關文章，但查到的內容都寫得相當嚴重，輕微的有營養不良，嚴重的則有癌症、肝腎等問題，於是曬出指甲照並詢問網友「若要去醫院檢查又要看什麼科呢？」

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▲有網友發現自己指甲出現凹槽，擔憂身體出問題。（圖／翻攝自爆系知識家）

貼文曝光後，就有過來人留言勸原PO就醫檢查，並指出「其實這真的可能蠻嚴重的，八年多前我覺得指甲有溝，然後沒多久以後心肌梗塞，放完支架以後指甲就恢復正常了」、「前一年我也是發現指甲橫面的部分有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下，我也是發作後出院、住院三次才找到真正原因」。

也有不少網友提出建議，「垂直紋是老化，水平紋才是身體出問題」、「有可能只是壓到了，可以仔細想想有沒有常做甚麼動作會壓到那位置」、「應該是太累壓力太大，以前我的指甲也是超健康，現在跟你一樣」、「有可能只是壓到了，仔細想想有沒有常做什麼動作會壓到那個位置」、「身體在求救了！不知道就趕快掛家醫科吧！會先抽血檢查的」、「我偶爾也會有，但沒理會，過段時間就好了」。