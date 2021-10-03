　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指甲出現一道凹槽！　過來人示警：趕快就醫

▲▼指甲出現這特徵，要注意了！（圖／翻攝自爆系知識家）

▲指甲出現這特徵，要注意了！（圖／翻攝自爆系知識家）

記者邱晟軒／綜合報導

你的身體健康嗎？或許從指甲就可以了解端倪。有一名女網友近日就發文表示，無意間發現自己指甲表面上有「一道凹槽」，讓她極為擔心是不是身體有狀況。對此，有過來人看完指甲照片後，立刻分享自身超慘經驗，並力勸原PO盡快就醫檢查。

有一名女網友近日在臉書公開社團「爆系知識家」發文表示，自己忽然發現指甲表面有一道直線凹槽，擔心是不是身體出了毛病，所以上網搜尋相關文章，但查到的內容都寫得相當嚴重，輕微的有營養不良，嚴重的則有癌症、肝腎等問題，於是曬出指甲照並詢問網友「若要去醫院檢查又要看什麼科呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指甲出現這特徵，要注意了！（圖／翻攝自爆系知識家）

▲有網友發現自己指甲出現凹槽，擔憂身體出問題。（圖／翻攝自爆系知識家）

貼文曝光後，就有過來人留言勸原PO就醫檢查，並指出「其實這真的可能蠻嚴重的，八年多前我覺得指甲有溝，然後沒多久以後心肌梗塞，放完支架以後指甲就恢復正常了」、「前一年我也是發現指甲橫面的部分有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下，我也是發作後出院、住院三次才找到真正原因」。

也有不少網友提出建議，「垂直紋是老化，水平紋才是身體出問題」、「有可能只是壓到了，可以仔細想想有沒有常做甚麼動作會壓到那位置」、「應該是太累壓力太大，以前我的指甲也是超健康，現在跟你一樣」、「有可能只是壓到了，仔細想想有沒有常做什麼動作會壓到那個位置」、「身體在求救了！不知道就趕快掛家醫科吧！會先抽血檢查的」、「我偶爾也會有，但沒理會，過段時間就好了」。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
AirPods 3即將面市　外觀、價格搶先曝光
「被X過個性扭曲」不是老K說的！本尊不道歉：龍龍很會演
陸瘋傳「25人封殺名單」趙薇排第一！　2台灣男星被列入
女搭捷運「卡片突多一筆錢」　賺錢真相曝：超多人不知
連千毅身後「E奶老師」爆紅　羞曝：未來會用A片教學
快訊／杜特蒂證實！長女將競選菲律賓總統
快訊／2大車互撞車頭變形！駕駛受困無心跳
龍龍諷「客家男友超摳」賺130萬觀看！客家人嗆出來道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

「被X過個性扭曲」不是老K說的　還原對話本尊不道歉：龍龍很會演

連假恐有颱風攪局！熱帶系統發展時間曝　週三起「這三區」雨勢再加劇

「客家男友超摳」2年賺130萬觀看！客家人開酸龍龍：可以道歉嗎

戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝「別傻了」

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

「被X過個性扭曲」不是老K說的　還原對話本尊不道歉：龍龍很會演

連假恐有颱風攪局！熱帶系統發展時間曝　週三起「這三區」雨勢再加劇

「客家男友超摳」2年賺130萬觀看！客家人開酸龍龍：可以道歉嗎

戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝「別傻了」

時力民調／近7成民眾選擇實體五倍券　6成7主要花在生活開銷

京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

趙正平「錄影中途落跑」曝慘下場！　吳宗憲遲到1小時遭封殺5年

杜特蒂二度宣布退出政壇　恐將官司纏身！專家驚爆背後政治算計

快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

魔術印刷廠2千假鈔換5百真鈔　學甲警破獲詐欺案

「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

女子去公園玩竟挖出「4.38克拉大鑽石」　以為是發亮的石頭

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

IKEA徵才「月薪最高5萬元」　北市7企業釋264職缺

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

大國藥妝來了！4kg免運、人氣品7折

柯「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：北市死亡率全台第一

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

更多熱門

相關新聞

三合院腐屍前胸後背受創　死者姊悲：兇手不只1人

三合院腐屍前胸後背受創　死者姊悲：兇手不只1人

台中市邱姓男子25日被發現陳屍於大甲區一處三合院內，已死亡數日，警方發現屋主李男的手指、剪刀、牙籤都有邱男的血跡，研判該處並非是第一現場，檢察官26日向法院聲押禁見獲准，28日上午率法醫解剖相驗，發現死者前胸後背有多處傷口，將採其檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

花蓮吉安爭取健康城市共老獎　實訪評鑑獲肯定

花蓮吉安爭取健康城市共老獎　實訪評鑑獲肯定

營養師提醒銀髮族防疫飲食5重點

營養師提醒銀髮族防疫飲食5重點

營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹

營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹

埔榮推低糖紅藜鳳梨酥　教民眾健康過中秋

埔榮推低糖紅藜鳳梨酥　教民眾健康過中秋

關鍵字：

指甲健康身體凹槽

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

金鐘56完整得獎名單出爐

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面