丁允恭酒駕肇事獲不起訴　蔡壁如批：蔡英文不是說酒駕零容忍？

▲丁允恭酒駕獲不起訴，蔡壁如批蔡英文「不是說過酒駕零容忍？」。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統府發言人丁允恭日前酒駕撞傷一名女騎士後獲不起訴處分、基進黨立委陳柏惟遭爆過去曾肇事逃逸，引起在野黨強烈批評。民眾黨立委蔡壁如7日批評，總統蔡英文曾說過「酒駕零容忍」，丁允恭卻能酒駕後獲不起訴處分「是因為民進黨黨證嗎？」，而陳柏惟肇事逃逸後竟還有許多綠營民代、意見領袖為他加油「台灣價值是不是變質了？」。

蔡壁如透過臉書表示，這是我在看到丁允恭酒駕撞傷一名女騎士之後，高雄地檢署竟以「未達不能安全駕駛」程度，獲不起訴處分後，同一時間又看到蔡英文在臉書上分享「台灣，勇敢前行」的國慶影片之後的感想。

蔡壁如強調，蔡英文不是說過「酒駕零容忍」嗎？那一刻，我真心為總統講出的這句話喝采。可是，當我看到丁允恭的酒測值0.23，竟獲不起訴處分的消息，我多希望這是「假新聞」。

蔡壁如質疑，喝酒就是不能開車，喝酒不但開車、還撞人，這叫做「酒後開車肇事」，酒後肇事，不僅會造成人員傷亡、家庭破碎、財產損失，甚或付出難以估算的社會成本，高雄地檢署竟然可以不起訴？為什麼？是因為有民進黨黨證嗎？

蔡壁如更進一步點名陳柏惟批評，陳柏惟10年前肇事逃逸，如今被翻出來之後，竟還有許多「藍勾勾」的綠營民代、網路意見領袖，同一時間到陳柏惟的臉書上留言「加油！」。肇事逃逸這件事情在道德上，應該受到每個人的譴責，為什麼還要去幫肇逃的人「加油」？還說是「勇敢承擔」？「加油」和「勇敢承擔」可以這樣用的嗎？一個肇事逃逸的人，是被警察依循監視影像找到的人，可以說成是「勇敢承擔」？

蔡壁如質疑，台灣價值是不是變質了？到底是鼓勵他肇逃，還是肯定他向善改過？因人設事嗎？因為他是陳柏惟，這些人才去喊加油嗎？對於是不是刪Q，我認為應該尊重地方民意的選擇，但如今民進黨傾全體之力幫他的肇事逃逸「加油」，恐怕會有反效果。