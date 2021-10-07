南韓研擬加購口服新冠藥！拼11月初「與病毒共存」　供近4萬人服用

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬接受國會質詢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓防疫當局訂立10月25日前達成全國7成以上人口完成2劑新冠疫苗接種，並於2周抗體形成後實施「與病毒共存」（With Corona）體制，時間點落在11月9日，預估之後逐漸恢復日常生活。為此，疾病管理廳長鄭銀敬今（7）日接受國會質詢時，承諾正研擬追加採購口服新冠藥物，呼籲國會能在追加編列預算的審議過程中予以協助。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》，南韓疾病管理廳長鄭銀敬7日前往國會接受保健福祉委員會國政監察，國會議員姜起潤（강기윤，國民力量）在質詢時提問，若未來將現行防疫體制轉換為「與病毒共存」後，單日新增病例突破5千、甚至超過1萬，恐怕會造成醫療設施與人員無法負荷。鄭銀敬承諾，政府已研擬追加預購口服新冠藥物。

鄭銀敬表示，隨著「與病毒共存」防疫體制將於11月初實施，屆時新增確診病例恐怕會一時大增，然而接種2劑新冠疫苗者也可能產生突破性感染，為此口服新冠藥物就顯得十分重要。

▲默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

報導指出，南韓政府先前曾編列362億韓元的預算給疾病管理廳購買口服新冠藥物，預計今年提供1萬8千人、明年提供2萬人，合計提供3萬8千人服用，目前南韓政府正積極與美國默克藥廠（Merk，默沙東）洽談口服新冠藥物Molnupiravir的採購計畫，外傳一顆定價700多美元、90多萬韓元。

據悉，目前美國食品藥物管理局（FDA）正在檢討是否核准Molnupiravir的緊急使用授權，在最近公開的臨床實驗數據證實，該款藥物能有效降低新冠肺炎患者的住院、死亡率達50%。

另外，南韓疾病管理廳也透露，最快將於本月中旬在新冠疫苗接種後出現異常副作用的申報項目中，追加「月經障礙」。韓媒《東亞日報》曾經指出，今年8月底有不少女性接種輝瑞（BNT）疫苗後出現月經失調、不定期陰部大出血等症狀，一名女網友更於8月31日在青瓦台官網發起連署，呼籲能將前述女性症狀列入異常副作用。

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