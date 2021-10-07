南韓「變性士官」遭退伍輕生亡！法院判軍方敗訴：應以女性標準視之

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）遠赴泰國進行性別重置手術，卻因「失去男性生殖器」而被診斷為身心障礙3級，慘遭國防部強制退伍處分，今年3月初輕生死亡，年僅23歲，其生前曾於2020年8月向大田地方法院提出行政訴訟，盼能取消強制退伍處分。今（7）日，法院在一審判處軍方敗訴，認為應以「女性」標準看待。

卞熙秀生前在京畿道北部某陸軍部隊擔任戰車操縱兵，儘管戰績亮眼，卻始終因性別認同問題所困擾，2019年獲部隊長官建議並同意，趁休假時前往泰國接受性別重置手術，回國後她向軍方表示希望能繼續在部隊服役，豈料2020年1月21日卻還是遭軍方強制退伍，隔日她在記者會親自公開姓名，明確表達重返軍營復職的意願。

2020年2月10日，清州地方法院核准卞熙秀身分證性別欄位由男性訂正為女性。

▲卞熙秀曾於2020年8月召開記者會，表示將向法院提起行政訴訟。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》報導，大田地方法院行政2部7日針對卞熙秀生前提出的行政訴訟做出判決，判處卞熙秀勝訴、陸軍參謀總長敗訴，認為軍方因「失去男性生殖器」、「身心障礙3級」而做出的強制退伍裁決顯然有問題，因為卞熙秀在接受強制退伍審查時，其性別早已是女性。

部長法官吳永杓（오영표）表示，「（卞熙秀）在接受性別重置手術以後，法院早已接受其提出的性別訂正之申請，且卞熙秀曾向軍方報告，因此在《軍人事法》關於身心障礙的判別標準上，當然是以女性為標準審視。若以女性的標準來看，『身心障礙』自然不符合其判別事由。」

法官吳永杓認為，若男性軍人在服役期間進行性別重置手術而成為女性，其是否能繼續服役的相關判定，應從國家立場的政策面上出發考量，且考慮到軍隊的特殊性，應綜合考量兵力管控、性少數者族群基本人權、國民輿論情緒等條件。

▲南韓「變性士官」卞熙秀輕生身亡，民眾手持彩虹旗前往首爾廣場表達哀悼。（圖／達志影像）

報導指出，家屬在卞熙秀輕生身亡後，繼承其在法庭上的原告資格，因此訴訟得以持續進行。

據悉，南韓國家人權委員會曾於去年12月表示，陸軍所做出的強制退伍處分並不恰當、且侵害人權，建議陸軍總長應撤回處分，同時要求國防部長徐旭應整備相關制度，防止再度發生類似悲劇。軍方則針對此次判決結果表示，卞熙秀的強制退伍處分全依照相關法規正常進行，是合法的行政處分。

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