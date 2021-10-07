針對中國來！全球最大型美軍遠征機動基地艦　首度泊靠沖繩

▲米格爾基思號是全球最大美國遠征機動基地艦。（圖／翻攝自Facebook／Commander Naval Surface Force Atlantic ）



文／中央社記者楊明珠東京7日專電

美國海軍昨天公開泊靠在沖繩縣宇流麻市美軍白灘基地的遠征機動基地「米格爾基思號」。這是全球最大美國遠征機動基地艦，首度泊靠沖繩。

「讀賣新聞」報導，米格爾基思號（USS Miguel Keith）是美國海軍3艘遠征機動基地（Expeditionary Mobile Base, ESB）當中最新的一艘，今年5月開始服役，全長約240公尺、寬約50公尺、重約9萬噸，擁有可容納美國海軍最大型直升機的飛行甲板設備。

搭載約100名美國海軍士兵及約40名支援航行的民間技術員的米格爾基思號預期會用於人道救援、救災，以及當作美國與同盟國聯合演習訓練時的軍事據點。

日本放送協會（NHK）報導，米格爾基思號今年5月在美國西部加州開始服役，昨天上午泊靠沖繩縣宇流麻市的美國海軍白灘基地。

根據民間的船隻追蹤網站MarineTraffic.com的資料顯示，米格爾基思號9月20日從夏威夷出港，本月4日抵達沖繩。

今年5月在美國加州舉行米格爾基思號服役典禮時，美軍南方司令部司令、海軍上將法勒（Craig Faller）說，米格爾基思號或許將派往南海或荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法勒說，中國共產黨希望以力量實現霸權與強加自身想要的國際秩序，「我們必須持續發展最佳科技與這些最先進的戰艦才能保持在全球競爭中的勝利」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast