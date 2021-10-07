台南市房地產交易過熱　被央行列入第2戶購屋貸款無寬限期

▲面對中央及市府打炒房措施，台南市長黃偉哲提醒市民，買房因已無延後償還本金的寬限期，而且持有非自住用房屋將增加持有成本，務必要注意自身財務槓稈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國房價居高不下，央行再度採取緊縮信用管制措施，即日起對8縣市自然人第2戶購屋貸款採取無寬限期，台南市因房地產交易過熱，也被央行列入這一波新增管制措施影響範圍內。

台南市長黃偉哲表示，台南市府為抑制房地產投機炒作之行為，規劃於市議會這個會期提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」希望與中央雙管齊下，讓房市回歸建設及健康發展的基本面；黃偉哲認為，台南因為工商的發展，還有因為關鍵廠家進入南科的發展，第三季房地產的交易量是一直在增加，他希望房價跟量不要齊揚，最好是量增加，價不要漲太多。

黃偉哲表示，台南市房地產的價格基期比較低，即便是這樣，市府還是會密切注意房地產的供需情形，而且積極建置社會住宅，讓一般民住就有屋子，就有房子可以住；台南市除了嚴格查察打炒房的情形，也會增加社會宅跟青年公宅的供應，讓一些初出社會的社會新鮮人有居住的地方，可以共同成就城市的繁榮，又覺得實現居住正義的目標。

央行依聯徵中心統計，截至今年6月底有兩筆房貸的自然人，82.6％擔保品坐落在六都及新竹縣市，故宣布即日起自然人在8縣市貸款第2戶不得有寬限期；台南市2021年第2季住宅價格指數為122.29，較2016年第3季指數100.74上漲21.39%，因而台南市被央行列入這一波新增管制措施影響範圍內。

財政稅務局指出，台南近年來房地產上漲的原因，主要是市府努力推動各項市政建設，目的是因應社會、經濟發展的需求，透過公共設施的改善，來達到提高土地利用價值，健全都市發展，提升市民生活品質，並吸引大型企業投資本市，以增加就業機會，開發的成果也帶動南科擴大投資，進而增加住宅需求，房地產市場交易活絡，惟房地合一所得稅發揮作用，2021年第三季建物買賣移轉數量6640戶，比第二季減少16％，比去年同期增加4.42％，六都之中買賣數量僅略多於台北（6371戶），房產交易量還不及其他縣市。市府希望台南房市朝向健全化發展。

面對中央及市府打炒房措施，市長黃偉哲提醒市民，買房因已無延後償還本金的寬限期，而且持有非自住用房屋將增加持有成本，務必要注意自身財務槓稈。

財稅局進一步說明，台南市房市的穩健發展，向來是黃偉哲市長相當關注的課題，將持續關注房地產穩定發展之議題，為符合量能課稅原則及實現居住正義理念，將於台南市議會第3屆第6次定期會提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，對持有台南市非自住用房屋者，提高房屋稅徵收率，增加其持有成本，對於持有多屋的特定族群將有一定程度抑制其投機炒作之行為，期透過財政政策引導社會資源的有效運用，並且鼓勵釋出空屋供給更多有需要居住的自住客，希望社會各界大力支持此一修正法案。

台南市政府地政局也會配合中央，聯合稽查防止銷售亂象，會同工務局及消費者保護官配合內政部、行政院消費者保護處、公平交易委員會及財政部國稅局南區分局聯合稽查本市預售屋銷售建案；同時也會配合實價登錄2.0，推動不動產交易資訊透明化，異常交易價格案件加強查核，對違反者落實裁罰，避免人為不當哄抬，健全房地產交易市場，打擊炒作行為。