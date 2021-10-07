用行動鼓勵打火兄弟　台南消防之友會頒發救護、救災工作獎勵金

▲消防之友會監事陳東賢，代表理事長許叙超，頒發績優人員每人1000元救護工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局利用召開10月份局務會報時機，頒發16位執行台南市所轄瀕臨死亡救護勤務，經救護處置並後送醫院急救診治後，病人成功存活出院，且腦功能恢復良好無殘疾之辛勞消防人員「生命之星」獎座，並由消防之友會監事陳東賢，代表理事長許叙超頒發每人1000元救護工作獎勵金。

另外，甫發生於9月21日之中西區武聖路民宅火警，經由119救災救護指揮中心受理火警案件後，執勤員於電話中鍥而不捨安撫指導受困火煙民眾，退留房內、關閉房門、填塞門縫並保持低姿勢避免吸入濃煙，耐心等待消防人員救援，終在指揮中心無線電引導搜救小組人員下，成功將受困民眾救出，經送醫診治該民眾已康復出院。消防之友會並由理事曾志耀，代表理事長許叙超頒發4位119執勤員每人1000元救災工作獎勵金。

上列20人均在此次消防局局務會報中接受表揚，消防局長李明峯表示，消防救災救護工作是非常神聖且有意義的事，希望同仁相互勉勵、精進，持續為市民生命財產安全恪盡心力。消防之友會監事陳東賢亦表示，消防之友會很樂意擔任本市全體消防人員最佳後盾，透過局報表揚這些優秀的救護、救災同仁，達到拋磚引玉的效果，吸引更多優秀同仁，繼續為市民的安樂福祉來努力。