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社會 社會焦點 保障人權

狂撩人夫：要剝你！吃了會「又強又硬」…鄰居小三辣留床照GG了

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲台南人妻發現丈夫外遇怒告小三，法院判小三應賠償15萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻2018年起因發現丈夫拿回家的生活費變少了，懷疑丈夫外遇，隔年底又在丈夫手機LINE中發現曖昧訊息，這才確認丈夫確實出軌了，決定向小三提告求償60萬元。法院審理後判小三應賠償正宮15萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知道丈夫是有老婆的人，竟仍於2015年起，多次向丈夫索取金錢，並與丈夫發生婚外情，讓大精神上受有相當大的痛苦，決定向小三提告求償60萬元。

正宮也提出證據，其中包括2019年9月間，小三與丈夫在旅館房間床上的依偎合影，還有2人的LINE訊息，內容包括「可以碰妳嗎？」、「你又不想」、「只問妳這次可以嗎？」、「嗯嗯」、「妳要幫我剝殼嗎？」、「要撥(剝)你，讓你頭昏，這樣開心嗎，吃了會強喔，又強又硬」、「去忙吧，老婆」等。

小三辯稱，與人夫只是認識多年的鄰居及同學，LINE中的曖昧訊息是人夫單方面傳給她的，她並沒有搭理，至於她與人夫在床上的合照，則是她與妹妹、人夫一同到海邊遊玩後，到旅館房間沖洗身體，玩鬧時由妹妹拍下的，否認有曖昧情誼進而同宿。另外，她指出，正宮早在2年前就知曉，已過了請求權時效，請求法官將訴訟駁回。

法院勘驗相關事證後指出，小三與人夫是多年同學、朋友關係，雙方也各自有家庭，更應該謹守男女分際，但她與人夫共同出遊，還拍下親密合照，逾越一般正常友誼交往的界線，且人夫還稱呼小三為老婆，法官不採信其說詞，判她應賠償正宮15萬元，全案仍可上訴。

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