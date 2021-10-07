慶祝雙十國慶　台南工務局fB抽金鏟、對戒好運成雙

▲台南市政府慶祝雙十國慶，工務局FB為回饋粉絲特別舉辦「好運成雙」抽獎活動，歡迎民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府慶祝雙十國慶，工務局FB為回饋粉絲特別舉辦「好運成雙」抽獎活動，獎項包含市長黃偉哲簽名的開工動土金鏟、10份銀戀對戒DIY課程（市價3600元，完成品對戒可帶回）及30張TeamTaiwan in2021一卡通（2021奧運紀念版）。

活動自10月7月開始，想參加抽獎的民眾請到FB搜尋「台南市政府工務局」，在按讚、tag好友留言，就有機會抽到好禮，抽獎日為10月25日，11月8日寄出獎品。

工務局表示，110年初舉辦「鏟好運」活動後，陸續收到民眾來信詢問開工動土金鏟，有著期待懷孕或者是開工祈求好運氣的好寓意；為回饋支持、喜歡工務局FB內容的民眾，再次舉辦好運成雙活動，提供「台南科學園區聯外道路開工動土金鏟」，由市長黃偉哲及工務局局長蘇金安各別簽名2支的紀念版金鏟，自用送人兩相宜。

另外，台南在地知名店家「銀戀Adosi」提供10份對戒DIY課程，市價3600元，課時時間大約2小時，學員可以細細雕琢屬於自己的作品，親手淬鍊的對戒將成為最代表心的禮物，深具紀念價值，圓滿的寓意；還有加碼，工務局加抽2021奧運男羽雙打一卡通紀念版，卡片市價200元，快到FB搜尋「台南市政府工務局」，在按讚、tag好友留言，就有機會得到好禮喔。