「台灣加入CPTPP彰顯民主價值」　澳洲前總理：希望會員國都支持

▲總統蔡英文上午接見澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午於總統府接見支持台灣加入CPTPP的澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）。艾伯特致詞時表示，如果台灣可以加入CPTPP的話，就得以彰顯民主的價值，希望會員國都可以支持台灣申請加入。

艾伯特說，這次訪問台灣，也是希望可以幫助台灣參與國際組織，這個問題已經持續好幾十年了，他這次不會是最後一次訪台，他承諾會常常到台灣來。

艾伯特表示，台灣在許多方面是世界的典範，在這個區域當中，70年來從威權時代到多元民主的政體，讓大家知道富裕同樣是可以享有自由民主的。

艾伯特強調，當然不是每個人、每個國家都樂見台灣的進步跟繁榮，好比台灣的鄰居（指中國），在這樣的前提下民主國家更應該要團結在一起。

艾伯特說，如澳洲等國家，能夠替台灣做的，就是建立更深入、深化的關係，尤其在貿易的領域，如果台灣可以加入CPTPP的話，就得以彰顯民主的價值，希望會員國都可以支持台灣申請加入。

最後，艾伯特表示，他沒有辦法為澳洲政府做出承諾，但他有信心代表全澳洲的人民，全國都希望台灣蓬勃發展且享有民主價值。