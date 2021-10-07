快訊／澳洲前總理挺台加入CPTPP　蔡英文致謝「持續台澳經貿連結」

▲總統蔡英文接見澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）。（圖／總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）現正訪問台灣。總統蔡英文7日上午在總統府接見艾伯特時說，特別感謝艾伯特對台澳洽簽經濟合作協定，以及台灣加入CPTPP的支持，並邀請艾伯特再來台灣旅遊、體驗台灣的美景和活力。

蔡英文今天表示，歡迎艾伯特來台訪問，在他2015年擔任澳洲總理期間，總統府秘書長李大維曾經是駐澳代表，相信會對台澳關係增進更多了解。

蔡英文說，明天艾伯特將在玉山論壇發表演講，她非常的期待，今年玉山論壇以「以韌實力重啟共同進步的優先議程」為主題，希望能夠促進疫後復興當中，亞洲各國在公共衛生等領域的合作。

蔡英文表示，談到經貿合作，台灣和澳洲一直都是非常重要的貿易夥伴，過去每一年雙邊貿易額度以每年10%穩定成長，日前台灣正式申請加入CPTPP，希望可以持續加強台灣與澳洲、台灣與世界的經貿連結。

在安全方面，蔡英文說，澳洲政府對印太區域情勢變化積極調整戰略，與美國、日本、印度持續深化四方安全對話的合作，而且共同關心台灣的議題；此外，澳洲政府今年也在許多國際場合公開聲援台灣拓展國際空間，並強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文表示，台灣願意貢獻力量，持續維持區域的和平穩定，並且在疫苗、科技、氣候變遷、工業合作方面，與所有共享自由價值的民主夥伴有更深入的合作。

蔡英文說，她要特別感謝艾伯特對台澳洽簽經濟合作協定，以及台灣加入CPTPP的支持，而且不斷發聲呼籲，重視台海安全的和平。

最後，蔡英文談及，她知道艾伯特非常熱愛戶外運動，台灣的自然美景非常適合登山、健行以及自行車旅遊，希望他未來一定要再來訪問，體驗台灣的美景和活力。