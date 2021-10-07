陳柏惟肇逃事件延燒　刪Q總部：說謊不能解決問題

▲刪Q總部呼籲陳柏惟不要說謊成性，坦然面對選民。（圖／刪Q總部提供）

記者鄧木卿／台中報導

10月23日將進行立委陳柏惟罷免投票案，昨天傳出陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，導致騎士顱內受傷及硬腦膜下腔出血，但他沒有留在現場協助，也沒有在第一時間叫救護車，而是揚長而去，直到警方循線找到他本人之後，他才坦承犯罪，刪Q總部第一時間得知後相當震驚，陳柏惟除了肇逃之外，其它像是疫苗、長照和萊豬議題上也都說謊成性，刪Q呼籲3Q，說謊不能解決問題應坦承面對選民。

陳柏惟受訪解釋當時是「疲勞駕駛」，並稱當時的他「不成熟」，在罷免前夕，被爆出這樣的事情，他覺得很「不好意思」。陳柏惟說要保護的是他的家人，他不會利用這件事情來做政治攻擊別人，也不希望因為他的罷免案，把過去的陳年往事也拖進來，家屬最擔心的就是影響他們。

罷免總部第一時間聽到這個消息，都感到十分震驚，疲勞駕駛的說法可以接受，但這和撞到人沒有停下來似乎沒有太大的關聯，通常知道肇事後，應該就要立即發現，並下車協助受害人就醫、報警；肇事逃逸要處罰的就是「沒留在現場協助，造成傷害擴大、未來求證困難」，沒有把握黃金救援時間，讓傷者能夠在最快的速度，得到最好的處置，陳也因此被判決9個月有期徒刑、緩刑3年。

甚至在第一時間，陳柏惟團隊回應還說是「抹黑」，是不是連自家人都不知道有這些歷史？陳柏惟做了最壞的示範，當年的他拋下受害者揚長而去、現在的他拋下選民，背棄選區選民的民意，他在廟口前欺騙神明也欺騙選民，他說沒有擋疫苗，擋的是「中國的疫苗」，但事實是他阻擋了「WHO認證並列入緊急使用清單的國際疫苗」。

他說台中市政府任意丟棄疫苗，但市府衛生局出面澄清沒有這件事；他選前說要支持長照，選後卻支持萊豬進口、支持萊豬進入長照機構和學校營養午餐，對於罷免總部種種的指控，他都視而不見、避重就輕，甚至用其他的謊言來掩蓋，就如同他當年撞到人之後，以為一走了之就能躲過司法的制裁。

罷免總部表示，欺騙、說謊，都不是解決問題的方式，希望陳柏惟能夠坦承面對選民。