　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

▲▼趙少康批評護航陳柏惟的民進黨綠委。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康批評護航陳柏惟的民進黨立委。（圖／翻攝趙少康臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，6日更被爆料，2011年時曾駕車撞傷機車騎士，肇事後逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才認罪，陳柏惟也在昨日公開致歉。中廣董事長趙少康表示，許多民進黨立委、議員居然第一時間就讚美他坦承錯誤，「這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。」

趙少康指出，陳柏惟正為被罷免焦頭爛額之際，又被翻出以前駕車肇事逃逸的起訴書及判決書，以一名駕駛人而言，他的行為實在很惡劣，撞了人不下車、不關心被撞者的傷勢、不叫救護車、不留電話、不報警，集所有惡行之大成。

對於陳柏惟第一時間坦承道歉，趙少康表示，許多民進黨立委、議員居然第一時間就讚美他坦承錯誤、很有勇氣，「這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。」，趙指出，陳柏惟的起訴書、判決書記載得清清楚楚，「他當然只有坦白承認，這根本就是損害控制，哪裡是什麼勇氣？」

趙少康指出，真正的勇氣是開車小心不撞人，萬一不小心撞人立刻下車查看關心、立刻報警、立刻叫救護車送醫院、立刻通知被撞者家人，還要一起陪著去醫院，「哪有一走了之逃之夭夭的？」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

趙少康表示，陳柏惟非主動投案，是被警方循監視器影像抓到的，這種種的惡劣行徑，民進黨不但不加以譴責，竟然還大加讚賞，「民進黨這種護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
華航女機師染Delta？　陳時中：正確基因定序明後天公布
快訊／陳時中宣布：莫德納明天到
BNT開放「全年齡層接種」　時間點曝光
快訊／連續8天本土+0！　今增4例境外移入
物價飆！蚵仔麵線一碗多少？主計長答：20元　全場驚呆
LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明
邀合作被打臉！　連千毅怒嗆「藝人賺沒有我多」：哪幾個開勞斯萊
結婚8年狂啪老公沒懷孕！和老闆激情一夜　她驗孕驚：中了
【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

YouBike騎破2億人次！　北市推3活動抽iPhone 13、1萬元現金

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

五倍券明上路　蘇貞昌提醒各部會：注意流程、勿造成混亂

大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

民眾黨、國民黨好感度黃金交叉　李艷秋曝藍營兩個可能走向

鄭文燦加入湧言會直播「燦笑摸頭」　勉勵口譯哥：台北需城市外交

黃揚明爆陳柏惟「還有很多黑料」　建議3Q團隊做好準備

LIVE／國慶大典表演搶先看！　陸海空三軍戰力亮相

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

YouBike騎破2億人次！　北市推3活動抽iPhone 13、1萬元現金

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

五倍券明上路　蘇貞昌提醒各部會：注意流程、勿造成混亂

大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

民眾黨、國民黨好感度黃金交叉　李艷秋曝藍營兩個可能走向

鄭文燦加入湧言會直播「燦笑摸頭」　勉勵口譯哥：台北需城市外交

黃揚明爆陳柏惟「還有很多黑料」　建議3Q團隊做好準備

LIVE／國慶大典表演搶先看！　陸海空三軍戰力亮相

夏和熙完妝下水紀錄保持人　美妝權威唯一掉漆關鍵曝光

「黃金大亨」豪宅有內鬼　保全擅開千萬藍寶堅尼被活逮

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

iPhone 13 Pro現省2萬8！想換手機看這裡　電信業者五倍券優惠盤點

紅雀淘汰金廣鉉結束球季　季後賽亞洲人剩澤村拓一、崔志萬

柯瑞找回三分準星！小將波爾2戰轟47分　格林膝蓋猛撞瑞佛斯肋骨

第12屆金音獎入圍名單公布！　「整排都是知名歌手」主席是金曲贏家

不放棄！彰濱溺水少年失蹤17天　海巡消防仍在搜尋

談厄文不願接種疫苗　太陽保羅：這得由球員自己決定

玳瑁媽媽見2幼貓被誘捕失落逃走　重新團圓「震驚回頭」望愛媽

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

「1年狂減35kg」變正妹被酸太閒　女議員反擊

快訊／女機師染Delta　北市匡列居隔9人、擴大採檢149人PCR全陰性

傳刪Q若過「罷免江啟臣」反制　基進黨回應了

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

快訊／華航女機師確診Delta

黃揚明建議陳柏惟要準備好：還有很多黑料

「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　他奉還陳柏惟這句

精神衛生法為何不修法？王婉諭：民代覺得會換成選票嗎

國慶預演今登場　總統府周邊11時至17時交通管制

基進黨喊「罷免江啟臣」　朱立倫一句話反酸陳柏惟肇逃

陳柏惟肇逃「騎士腦膜出血」　他一查傻了：交通提案掛零？

陳柏惟坦承肇逃黑歷史　民進黨立委嘆：他年輕時期很辛苦

蘇貞昌宣布：疫苗到貨量將超過台灣總人口

更多熱門

相關新聞

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

台中市2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票將於23日登場，但在投票前陳柏惟卻遭媒體人黃陽明揭發他在2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，且在肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪；對此，陳柏惟上第一時間即出面承認此事。

黃揚明建議陳柏惟要準備好：還有很多黑料

黃揚明建議陳柏惟要準備好：還有很多黑料

陳柏惟肇逃被捕　李德維譏：竟被捧成勇於承擔

陳柏惟肇逃被捕　李德維譏：竟被捧成勇於承擔

陳柏惟遭揭肇逃過往　何志偉：民代不是神也非完人

陳柏惟遭揭肇逃過往　何志偉：民代不是神也非完人

藍營轟陳柏惟肇逃可恥　陳玉珍：如何抗中保台？

藍營轟陳柏惟肇逃可恥　陳玉珍：如何抗中保台？

關鍵字：

陳柏惟罷免基進黨趙少康

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

智商最高的TOP 3星座！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面