「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

▲趙少康批評護航陳柏惟的民進黨立委。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，6日更被爆料，2011年時曾駕車撞傷機車騎士，肇事後逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才認罪，陳柏惟也在昨日公開致歉。中廣董事長趙少康表示，許多民進黨立委、議員居然第一時間就讚美他坦承錯誤，「這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。」

趙少康指出，陳柏惟正為被罷免焦頭爛額之際，又被翻出以前駕車肇事逃逸的起訴書及判決書，以一名駕駛人而言，他的行為實在很惡劣，撞了人不下車、不關心被撞者的傷勢、不叫救護車、不留電話、不報警，集所有惡行之大成。

對於陳柏惟第一時間坦承道歉，趙少康表示，許多民進黨立委、議員居然第一時間就讚美他坦承錯誤、很有勇氣，「這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。」，趙指出，陳柏惟的起訴書、判決書記載得清清楚楚，「他當然只有坦白承認，這根本就是損害控制，哪裡是什麼勇氣？」

趙少康指出，真正的勇氣是開車小心不撞人，萬一不小心撞人立刻下車查看關心、立刻報警、立刻叫救護車送醫院、立刻通知被撞者家人，還要一起陪著去醫院，「哪有一走了之逃之夭夭的？」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

趙少康表示，陳柏惟非主動投案，是被警方循監視器影像抓到的，這種種的惡劣行徑，民進黨不但不加以譴責，竟然還大加讚賞，「民進黨這種護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。