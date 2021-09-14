竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

▲賴姓小農所種之綠橡萵苣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近年來興起健康自然無毒飲食，農作物栽培時減少使用農藥，已然成為趨勢。隨防疫警戒降至二級微解風的同時，新竹市政府也特別大家推介隱藏在香山秘境小農的無毒水耕生菜。

新竹市產發處長張力可表示，台灣為海島型氣候夏季炎熱，在靠海的新竹市卻能種出需高海拔涼爽氣溫才能種出的無毒生菜，在香山地區的賴姓小農使用無土水耕栽培法，僅使用維持植物生長所需之肥料及微量元素，就能培育產出。目前月產量約500公斤，有波士頓奶油萵苣、紅橡萵苣、綠橡萵苣、紅火焰、綠火焰及芥末菜等係引進國外品種的生菜，除自產自銷外，另亦銷售至新竹市餐廳如國賓飯店等飯店沙拉吧。

產發處表示，賴姓小農非農業背景出身，是念機械航太科系，曾於中研院任職6年後，返鄉回新竹科學園區從事半導體相關產業，但在2008年遇到金融風暴及工時長等因素後放棄園區高薪工作，輾轉將自家香山閒置土地活化，將竹科工程師的制式SOP、實驗精神等經驗用在農業管理上，一路克服障礙後才種出高品質的生菜。

小農賴文正表示，剛開始務農時並非一路順遂，首先為了克服病蟲害及極端天氣而設置溫室並搭配無土栽培，但夏季的高溫卻會造成生菜提早開花等問題，某天靈機一動之下，採用了較有效率又可達降溫效果的方法－「降低水耕的水溫」，讓自家生菜消消暑，大幅提升收成率。

產發處說，目前主推團購熱門產品為花束沙拉，消費者楊小姐形容花束沙拉看起來像插花，嘗起來脆口清甜，兼具視覺及味覺的饗宴。數量有限供不應求，如有興趣的市民朋友，手刀要快，以免向隅，可電洽0988-515-181訂購。