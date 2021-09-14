　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

▲賴姓小農所種之綠橡萵苣。（圖／新竹市政府提供）

▲賴姓小農所種之綠橡萵苣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近年來興起健康自然無毒飲食，農作物栽培時減少使用農藥，已然成為趨勢。隨防疫警戒降至二級微解風的同時，新竹市政府也特別大家推介隱藏在香山秘境小農的無毒水耕生菜。

新竹市產發處長張力可表示，台灣為海島型氣候夏季炎熱，在靠海的新竹市卻能種出需高海拔涼爽氣溫才能種出的無毒生菜，在香山地區的賴姓小農使用無土水耕栽培法，僅使用維持植物生長所需之肥料及微量元素，就能培育產出。目前月產量約500公斤，有波士頓奶油萵苣、紅橡萵苣、綠橡萵苣、紅火焰、綠火焰及芥末菜等係引進國外品種的生菜，除自產自銷外，另亦銷售至新竹市餐廳如國賓飯店等飯店沙拉吧。

產發處表示，賴姓小農非農業背景出身，是念機械航太科系，曾於中研院任職6年後，返鄉回新竹科學園區從事半導體相關產業，但在2008年遇到金融風暴及工時長等因素後放棄園區高薪工作，輾轉將自家香山閒置土地活化，將竹科工程師的制式SOP、實驗精神等經驗用在農業管理上，一路克服障礙後才種出高品質的生菜。

小農賴文正表示，剛開始務農時並非一路順遂，首先為了克服病蟲害及極端天氣而設置溫室並搭配無土栽培，但夏季的高溫卻會造成生菜提早開花等問題，某天靈機一動之下，採用了較有效率又可達降溫效果的方法－「降低水耕的水溫」，讓自家生菜消消暑，大幅提升收成率。

產發處說，目前主推團購熱門產品為花束沙拉，消費者楊小姐形容花束沙拉看起來像插花，嘗起來脆口清甜，兼具視覺及味覺的饗宴。數量有限供不應求，如有興趣的市民朋友，手刀要快，以免向隅，可電洽0988-515-181訂購。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援
鄉民最愛說的「2字」要實現了？陳時中曝降級機率
快訊／E奶網紅運毒被逮！30萬交保
快訊／台中西濱高架7車連環撞！　驚悚現場曝光
媽頂樓收衣服聽見巨響　轉頭「國三女兒墜樓亡」！最後對話曝
快訊／銅鑼交流道口大貨車猛撞機車！騎士噴飛　雙雙命危
Delta在台灣很久？前台大醫「曝1關鍵點」：有這麼肉咖嗎
E奶網紅拒夜間偵訊！　辯1.2公斤大麻是「自己吸食」
「華人權威操盤手」栽了！　涉冒金管會名義開班授課遭搜索
快訊／疑課業壓力大　國中女社區大樓墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

超暖心！橋頭地檢署贈弱勢物資　盼疫過天晴

和風慈善會募集「愛心小豬」　每月致贈中部5縣市清寒生獎助學金

台南曾文溪舢舨翻覆　海巡迅速協處

白牌車接送工人回宿舍　未賺100元車資反被開罰10萬

萬安演習登場別擔心　搭船到小琉球不受影響

中秋前夕送愛助弱勢　慈濟+新豐慈善會捐善心物資

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

超暖心！橋頭地檢署贈弱勢物資　盼疫過天晴

和風慈善會募集「愛心小豬」　每月致贈中部5縣市清寒生獎助學金

台南曾文溪舢舨翻覆　海巡迅速協處

白牌車接送工人回宿舍　未賺100元車資反被開罰10萬

萬安演習登場別擔心　搭船到小琉球不受影響

中秋前夕送愛助弱勢　慈濟+新豐慈善會捐善心物資

飛利士休兩週回歸先發　猛威爾無復出時間表

APPLE瑤瑤合體「超仙姊妹裝」被狂讚！脖子紅紅的…網驚呼：草莓？

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

九太戰力大換血　SBL舊將呂冠霆、呂宗霖加盟

全道嬿哭訴高齡父：我不是你的驕傲　《人間失格》揪心金句整理

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

味全龍與樂天桃猿高雄比賽　因雨延後開打

高端疫苗擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞進行臨床試驗

高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援

地方熱門新聞

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

新北汐止農會小農鮮舖開幕

隔2天又爆災情！高雄小港「路燈不亮」

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」

中醫大新竹附醫引第四代達文西

萬安演習15日登場　不管制交通、不疏散避難

台南巿第六家庇護工場正式營運

屏東縣警局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

奧運桌球銅牌鄭怡靜拜訪市議會

西濱貨櫃車路滑翻車　29歲駕駛送醫　

桃園65歲以上長者　第二劑疫苗9/15開打

東奧奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

白牌車接送移工　沒賺錢反被罰10萬

更多熱門

相關新聞

第10期《IN新竹》一探在地產業

第10期《IN新竹》一探在地產業

這波疫情對於百工百業衝擊巨大，也改變了每個人的生活，第10期的《IN新竹》封面以溫柔恬靜的湖水色調帶出夏季感，為大家介紹日常用品的產業發展，這些發源於新竹的企業已做到參加世界盃的規模，堪稱新竹的隱形冠軍，其中防疫國家隊的成員，家家戶戶必備的知名品牌「歐克血糖機」的製造商訊映光電、消彌創業家語言藩籬的自動售票機研發商奕貿科技及全台最大寵物濕食品牌的汪喵星球。

香山工業區服務中心　輔導廠商通過獎勵容積案

香山工業區服務中心　輔導廠商通過獎勵容積案

新竹漁港漁產直銷中心明年底完工

新竹漁港漁產直銷中心明年底完工

竹市國際風箏節周末登場

竹市國際風箏節周末登場

竹市東門城米粉架屏風　結構力學打造抗風弧度

竹市東門城米粉架屏風　結構力學打造抗風弧度

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

周潤發趕路搭小黃被拒載！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面