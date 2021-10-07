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抗議天王柯賜海宣布：明年參選花蓮縣長！友力挺：我這邊至少10票

記者黃彥傑、陳羿妏／台北報導

「抗議天王」柯賜海過去在抗議現場相當熱血，還被媒體封為「柯董」，然而，他因罹患帕金森氏症10多年，消聲匿跡多時。《東森新媒體ETtoday》前往北市陽明山，直擊現在的柯董以車為家，生活起居都在「車上」，柯董也向記者透露，他將於10月12日「重出江湖」，並宣布明年會參選花蓮縣長！

▲▼柯賜海宣布參選花蓮縣長。（圖／記者黃彥傑攝）

▲柯賜海宣布參選花蓮縣長。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

柯董現在身體沒有當年勇健，走路還會有點蹣跚，畢竟生了一場大病，身體大不如前，目前以運動代替吃藥，病情逐漸好轉；不過他說，10月12日將要重出江湖，除了要為先前提出「罪犯強制工作」釋憲案前往法院開庭，也表示會去司法院抗議。

柯董提到，花蓮不是三等公民，宜蘭都要蓋高鐵，但花蓮卻連蘇花高都沒有，因此他要重出江湖，「把撿到的這條命，交給社會，為社會人民盡一份心力」。

此外，柯董也說，他明年還要再選一次花蓮縣長，採訪過程中他接獲友人來電，問他是不是還要回花蓮選縣長，替他加油打氣，而該名友人也說，朋友家人都支持柯，「至少會有10票！」

據了解，柯董過去曾於2005年、2014年以無黨籍身分投入花蓮縣長參選，但最後分別以2萬113票、1萬4954票落敗。

▼柯賜海以車為家。

▲▼柯賜海陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼柯賜海陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼柯賜海宣布參選花蓮縣長。（圖／記者黃彥傑攝）

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