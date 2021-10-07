柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

記者黃彥傑、林冠吟／台北報導

抗議天王柯賜海近年因罹患帕金森氏症10餘年，而逐漸淡出螢光幕前，近日被媒體發現他「以車為家」，在陽明山上獨居，2坪不到的休旅車放滿柯賜海的全部家當，每天以健走代替吃藥讓病情逐漸好轉。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪發現，柯賜海雖步履蹣跚，身體早已不如當年，卻仍不忘對著記者大喊「馬英九還我牛」。

▲柯賜海近況曝光，罹患帕金森氏症十餘年的他，近日以車為家在陽明山上獨居。（圖／記者黃彥傑攝）



柯賜海早年因拿著抗議手板、緊貼在受訪者前表達其訴求而活耀於新聞版面中，近年因為被診斷出罹患帕金森氏症而逐漸淡出。近日媒體報導柯賜海在陽明山上以車為家，不到2坪的休旅車內，放滿柯賜海全部的家當。

柯因罹患怕金森氏症，走起路來仍有點蹣跚，皮膚也相較於先前曬黑了不少，儘管身體早已大不如前，但受訪時仍喊出「馬英九還我牛」，當年熟悉的抗議天王似乎又出現了。

▲2坪不到休旅車上，放滿了柯賜海全部的家當。（圖／記者黃彥傑攝）



淡出螢光幕後的柯賜海現在生活很簡單，每天早上起來看三份報紙關心社會大事，累了就躺在車上，車上有一塊3呎x6呎的木板就是他的床；肚子餓了就用卡式爐煮東西吃，吃飽了就去下面草皮健走，草皮都被他踩出一圈形狀，身體髒了就去隔壁公共浴池洗澡，車後放著一條簡易的桿子就是柯賜海的晾衣架，披滿了他的換洗衣物。

▲▼車上的後方，放著柯賜海日常會用的卡式爐等生活用具，車後一根簡易的桿子就是他的晾衣場。（圖／記者黃彥傑攝）



柯賜海指出，2個月前他從花蓮開休旅車來到台北陽明山，因覺得這裡的氣候不錯，對身體病情有益，才會以車為家在這裡「定居下來」，以每天運動替代吃藥，靠健走讓病情逐漸好轉。

▲▼罹患帕金森氏症後，柯賜海決定在陽明山上以車為家，每天靠健走來戰勝病魔。（圖／記者黃彥傑攝）



柯賜海無奈的表示，在罹病的最初，他認為老天爺對他太不公平了，他沒做什麼傷天害理的事情，卻這麼早就要把他收走，帕金森氏症就是所謂的漸凍人，肌肉會慢慢萎縮動不了，沒藥可救，但他現在就是努力靠健走來戰勝疾病。儘管身體早已沒當年勇健，但他也不忘向記者預告，10月12日將要重出江湖！希望能讓他這條撿回來的命，交給社會，為社會為人民盡一點心力。

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