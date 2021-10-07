明年夏天前「班班有冷氣」　教育部曝全國已安裝6.6萬台

▲教育部指出，全國校園已安裝6.6萬台冷氣。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

行政院去年7月7日宣布，111年夏天將從安全校園進入舒適校園，不分城鄉，學生上課時班班都有冷氣吹。教育部國教署今（7 日）表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統及太陽光電標租都已全數決標，全國已完成安裝66,269台冷氣，各項工作將如期完成。

教育部指出，推動班班有冷氣政策所需經費龐大，在行政院支持下，以前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款，挹注新台幣323億元協助地方政府辦理，且經費高比例由中央支付，少部分由地方支付。本計畫共補助3,398校辦理冷氣裝設，已有1,030校完成裝設。

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教育部說明，本計畫涉及校數眾多，所涉專業較廣且複雜，運用各種不同採購策略，電力改善工程採取大校併小校、都市併偏鄉的分群發包方式，冷氣裝設採各縣市集中採購、學校自行選擇廠商方式，能源管理系統亦以各縣市集中採購方式辦理，透過分群或分縣市的採購方式，減輕學校的行政負擔，目前電力改善工程、冷氣、EMS及太陽光電標租已全數決標。

對外界關心未來校園新增冷氣增加用電部分，教育部提到，教育部及經濟部能源局也同步推動學校發電創能，經估算校園增設太陽光電的創能為新設冷氣耗能的1.45倍，將於111年5月完成設置太陽光電340MW的目標，目前亦已全數完成標租作業，進入設計建置作業。有關各校裝設冷氣衍生電費增加及後續維護的課題，中央將全力協助，行政院主計總處已將國中小學電費及維護費納入111年行政院一般性補助款設算。