考選部加開5月、10月冷氣試場　9日公務人員高考就適用

▲考選部將擴大於5月及10月舉行的各項國家考試開放冷氣試場。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部5日表示，每年6月至9月辦理之各項國家考試均開放冷氣試場，建於5月及10月天氣仍屬高溫炎熱時節，將擴大各項考試開放冷氣試場，最快在10月9日至11日的舉辦的公務人員高等考試三級考試，就適用此項新規定。

考選部5日下午發布新聞稿指出，考選部自2017年起，每年6月至9月辦理的各項國家考試均開放冷氣試場，鑑於近年5月及10月天氣仍屬高溫炎熱時節，為提供合宜的考場環境，將擴大於5月及10月份舉行之各項國家考試均開放冷氣試場。

考選部長許舒翔表示，近年受到溫室效應及氣候變遷的影響，5月及10月平均氣溫有逐漸上升的趨勢，且因新冠肺炎疫情影響，應考人及試務人員均需全程配戴口罩應試及執行監場工作。

許舒翔指出，考選部即將於110年10月舉辦的考試，包括10月9日至11日的公務人員高等考試三級考試、10月16日至17日的公務人員普通考試、10月24日之司法官及律師考試第一試考試。

另外，還有10月30日至31日的公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員、移民行政人員，以及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格等。