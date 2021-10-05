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學校防疫鬆綁！高中以下用餐免隔板　山海戶外教學免戴口罩

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部今天調整高中以下學校防疫規定。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

教育部今天表示，因應疫情2級警戒，調整高中以下學校防疫規定，用餐不限隔板或1.5公尺間距，戶外教學如在山林、海濱活動，無須戴口罩。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布10月5日至18日維持疫情警戒標準第2級，教育部也適度調整高中以下學校及幼兒園的防疫規定，包含校園餐飲、集會活動、戶外教學等防疫原則。

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在校用餐部分，防疫管理指引原規定用餐應使用隔板入座或維持社交距離用餐。教育部現已調整規定，用餐不限隔板或1.5公尺間距，校內餐廳人數應為80人以內或超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人）。

集會活動（含校內研習、學生社團表演）方面，教育部提到，人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人）、室外300人。

教育部表示，戶外教學如在山林（含森林遊樂區）、海濱活動則無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離；搭乘遊覽車應造冊並落實固定座位；住宿以安排2人1室、1人1床的房型或單人房為原則，同班學生以不超過4人1室為原則。

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