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俄恐怖虐囚畫面曝！獄警拿掃把「猛戳下體」　囚犯慘叫哭吼

▲▼俄羅斯恐怖虐囚影片。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

▲俄羅斯恐怖虐囚影片曝光。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯監獄一系列「虐囚」影片在網路上曝光，長期關注俄國監獄狀況的「Gulagu.Net」網站公布多段照片與影片，有數百名囚犯在監獄官員的指示下遭虐待、性侵，有人被迫和其他囚犯發生性關係，也有人被當眾撒尿，還有獄警拿掃把猛戳囚犯下體。

Gulagu.Net網站公布一系列俄羅斯的恐怖虐囚影片和照片，可以看到囚犯排列站成一排，被迫互相抓著對方的下體，還有人被要求在眾目睽睽之下，和另外一名囚犯發生性關係；更可怕的一段影片顯示，有獄警拿掃把猛戳囚犯下體，讓囚犯當場發出淒厲慘叫。

▲▼俄羅斯恐怖虐囚影片。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

▲囚犯被掃把猛戳下體。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

該網站稱，這些影像是由匿名的白俄羅斯告密者所提供，這名告密者曾在薩拉托夫監獄服刑。克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日表示，「如果證實了這些影像的真實性，那麼這些就會成為進行認真調查的依據。」目前薩拉托夫監獄典獄長費多托夫（Alexei Fedotov）傳出已經請辭。

▲▼俄羅斯恐怖虐囚影片。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

▲囚犯被迫互抓下體。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

據了解，至少有40名囚犯在鏡頭前被殘忍毆打，但有更多民間數據顯示，受虐囚犯恐遭超過200人。匿名消息人士指出，他當時被獄警要求將這些虐待影像歸檔，他才有機會偷偷運出將近40G的證據。

Gulagu.net創辦人奧謝金（Vladimir Osechkin）說，這是人權組織第一次獲得如此龐大的證據來證明俄羅斯當局的酷刑，未來幾天會公布更多相關畫面。人權觀察組織（Human Rights Watch）俄羅斯計畫主任洛辛納（Tanya Lokshina）則說，「俄國監獄的酷刑問題非常嚴重，政府也沒有進行足夠的調查。」

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