李德維批陳柏惟肇逃被警方追捕　「竟被綠營捧成勇於承擔」

▲▼國民黨立委李德維。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟日昨遭爆曾撞傷機車騎士後肇逃，國民黨立委李德維7日批評，陳柏惟明明就是被警方以車追人逮捕，卻被民進黨民代、意見領袖稱讚勇於承擔，「有沒有想過受害者的感受？」李德維更進一步點名前總統府發言人丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴的判決，痛批「這檢察官簡直混蛋」。

李德維透過臉書批評，陳柏惟曾肇事逃逸被判緩刑。結果第一時間，御用黨媒先帶風向說是罷免方「抹黑」，眼見紙包不住火才改口承認，卻還是在許多細節上顛倒是非，判決書明明寫著是警方調閱沿路監視器之後，才以車追人逮到他，卻寫得好像陳柏惟是自己到案。更別說陳柏惟臉書粉專，大批民進黨公職民代，親綠的意見領袖湧去高喊「加油」送暖，還稱讚他「勇於承擔」。

李德維質疑，根據新聞報導，當年被陳柏惟撞擊且丟包的老翁，留下了終生無法痊癒的傷，大讚陳柏惟，有沒有想過被撞老翁的感受？有沒有想過其他肇逃受害者的感受？或者只是一般吃瓜群眾，希望這社會的道德還有底線，他們的感受？

李德維接著再點名丁允恭，指丁允恭酒駕肇事，撞傷騎士，但員警沒有直接將他送辦，反而是要他當場直線來回走、金雞獨立、畫同心圓，進行所謂「測試觀察記錄」。而高雄地檢署認為，駕駛就算沒喝酒也可能發生事故，丁允恭雖然有喝酒，但跟他撞傷騎士沒有直接關係，不能認定他喝酒喝到無法安全駕駛，所以不起訴。

李德維痛批，「這檢察官簡直混蛋」，忘了國家人民付你薪水，是要你替被撞的女騎士討公道，結果你卻當起丁允恭的辯護律師，更令人毛骨悚然、難以接受的是，這些離奇的判決，得利的、佔到便宜的，幾乎都是黨的人。有錢判生，沒錢判死；有黨證就沒關係，沒黨證就有關係，無怪多數民眾早已對司法失去信心。