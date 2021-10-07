陳柏惟遭揭肇逃過往　何志偉打氣：民代不是神也非完人

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將在兩周後投票，陳柏惟6日遭爆料10年前曾經肇事逃逸，受訪坦承後仍引發各方批評，國民黨立委林為洲呼籲陳應該下台。對此，超過20名民進黨現任公職在陳柏惟臉書留言「加油」，民進黨立委何志偉7日上午受訪強調，立法院裡面沒有「完人」，陳柏惟仍是認真的民代；民進黨立委范雲也說，陳柏惟現在面臨鋪天蓋地的抹黑，這是對民主很大的傷害。

何志偉今天受訪說，人的一生從小到大一定會有疤痕，走到老的時候也一定會有皺紋，相信在立法院裡面沒有一個人是完美的「完人」，重點是做錯就要出來講清楚、說明白；每個立委在某個程度都是社會的縮影，「民代不是神、民代也不是完人」。

何志偉表示，事發當時陳柏惟還很年輕，一個人要兼兩份工作，時常工作到清晨5、6點，但「在這個時刻對他是絕對有傷害的」，來到政治層面的時候，很多事情會被無限放大，應該尊重他選區的選民。

何志偉說，他與陳柏惟在外交及國防委員會共識，陳柏惟有提案、有發言，當然他的想法和邏輯經過剪接後，常被外界攻擊，但重點還是，陳柏惟作為一名民代是認真的。

范雲則表示，她看到的陳柏惟是個非常熱情、認真、優秀的立委，在外交及國防委員會的質詢率也幾乎是百分之百，現在面臨到鋪天蓋地的抹黑，這是對民主很大的傷害，所以大家必須一起協助他。

民進黨立委莊競程補充，於私部分，2020選戰他和陳柏惟的選區都是艱困選區，當時陳柏惟經常主動邀請自己上節目、參加活動，提升自己的知名度，因此必須支持他；於公方面，陳柏惟在立法院的表現也是有目共睹，質詢率100%、總提案數逾30件，在地方服務也是加倍努力，「這次罷免對他非常不公平，有很多不實在的攻擊。」