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《性愛自修室》男女性焦慮成因大不同！　「控射」是什麼？

記者張靖榕／綜合報導

英國影集《性愛自修室》第三季逐集上線後繼續維持好評，這部娛樂和教育性兼顧的影集深受網友喜愛，因此透過影集時事介紹英文的Podcast節目《宇宙人外信》本集，節目內容包括告訴大家治療師、性焦慮、同儕壓力，還有不少人還不知道的「控射」的英文單字。

《性愛自修室》男主角歐提斯（Otis）因為原本是一個超沒存在感的邊緣人處男，但因為母親是一名專業的性愛治療師，從小吸收相關正確性知識的他，在充滿青春性衝動的高中校園因緣際會和心儀的對象梅芙莉（Mavley）開始了性愛自修室，專門收錢幫同學找出和性有關的問題癥結點。

▲▼《性愛自修室》。（圖／Netflix提供）

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▲歐帝斯在學校開設性愛治療室。（圖／Netflix提供）

不論是心理或是性治療師，在英文中都稱呼為「therapist」，而療程「therapy」也不限於在醫學上的治療過程，為人進行療程的人也不需一定要考取專業執照，像是常見的SPA療程就是其中一個例子。

影集中點出社會對於性這類事情普遍的態度，大多留在吹噓性經驗、羨慕他人性經驗和一些膚淺的表面話題上，但實際上許多人對於性知識和性病相關的了解反而太過貧乏。像是其中一集因為披衣菌傳染引起全校恐慌，所有人都以為披衣菌可以透過空氣或是口沫感染，但實際上只有透過性交等體液交換的途徑才會傳染；另一集提到關於愛滋病（HIV）的迷思，也解釋現在已有口服藥物，並且當體內含菌量低到一定程度以下後，其實就已不再具傳染性。

▲▼《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供）

▲《性愛自修室》常常引發網友討論。（圖／Netflix提供）

此外，在兩性性關係中也常見性焦慮「sexual anxiety」，如男性時常會擔心自己表現得不夠威猛，無法讓女性快樂或另眼相看，結果在正要開始激戰時卻因為心裡壓力過大當場軟掉或無法勃起；女性則有陰道無法分泌潤滑物，或是以為男性軟掉、無法勃起，是因為自己不夠漂亮、性感的錯誤認知。而解決方法的關鍵往往是透過溝通找到兩人都舒服的方式，這樣才能讓性生活變得歡愉。

▲▼《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供）

▲家長的態度對孩子的性發展具有重要關係。（圖／Netflix提供）

影集常常表達「性其實不只是兩個人的事」，還有同儕壓力、家長帶來的童年陰影和外界觀感等，都指出了性對於人來說不是只有單純的性交，其實心理因素也占據了不可忽略的一部分，唯有認清楚什麼是自己想要以及壓力的來源和如何排解，才能排除掉影響「性」的其他因素。

《宇宙人外信》Podcast這集除了聊跟性知識有關的事外，也聊到這部影集娛樂性也非常高，除了充滿幽默感外，也能看到角色間和愛人、朋友以及家人間的關係變化，甚至相當感人。其他像是「控射」、「自慰」等相關單字，以及內容的討論，可以直接點集連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》收聽。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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