網酸「魷魚遊戲紅什麼？」質疑有抄！她追完搖頭了：想呈現的不同

網搜小組／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上架播出後，引起追劇熱潮，更是首支全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品。但這部雖然夯爆，PTT上還是會看到類似「魷魚遊戲靠哪點那麼紅= =？」、「不知魷魚遊戲在紅什麼？」等問卦文。Podcast節目「八年級生」最新一集就開聊《魷魚遊戲》，分享自己為何喜歡這一部的理由。

這陣子《魷魚遊戲》掀起追劇潮，但PTT上就有人問卦「可以不要再討論魷魚遊戲了嗎？」、「有人跟我一樣看完魷魚沒感覺的嗎？」、「現在跟風看魷魚遊戲的人我一律封鎖」。甚至有人問卦「魷魚遊戲484跟今際之國很像？」因為明明殘酷闖關遊戲的題材很多，尤其很多人點名日本的《賭博默示錄》、《要聽神明的話》、《今際之國的闖關者》等片，質疑《魷魚遊戲》根本在抄襲。

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▲魷魚遊戲。（圖／Netflix提供）

「八年級生」2位主持人火速看完《魷魚遊戲》後，忍不住在節目上討論一波，認為劇裡不論是人物的刻畫、劇情的鋪陳，還是場景的設計，都讓人印象深刻，其中好幾幕還讓哈妹掉下眼淚。控ㄅ則是追完劇後，看到PTT的討論，剛好以前看過《要聽神明的話》，就分享自己的觀點。

控ㄅ認為，很多日本奇幻題材的片，都蠻講究在畫面呈現和美術設計，像看完《要聽神明的話》，滿腦子就只剩下「爆頭」、「斷頸噴血」的印象，比較沒有留下「這部在探討什麼議題」的感覺；而《魷魚遊戲》恰恰相反，相較之下，血腥畫面處理得很「溫馨」，大大加重在人性刻劃，只能說日韓想呈現的東西不同。

▲要聽神明的話。（圖／甲上娛樂提供）

哈妹也認同道，《魷魚遊戲》不僅是探討人性的黑暗面，也呈現很多相當現實且真實存在的社會問題，「會引起你的共鳴，那種感性的點，然後你會去思考很多。」兩人也大讚《魷魚遊戲》的節奏抓得很好，從第三集開始會讓人停不下來，想一集接著一集，「精彩程度算是非常密集的」。