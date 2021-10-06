八大上街抗爭！酒店公主喊：給我工作　台灣阿童現身嗆陳時中

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩，北市也開放KTV歡唱，八大行業6日下午沿林森北路表達「我要復業」的訴求，由北市議員林瑞圖發起，每個路口約有上百人在現場，在車隊經過時沿路高喊口號「我要吃飯，我們要生存」，金色力量主席童仲彥也現身力挺。

全國疫情趨緩，北市有條件開放KTV供民眾唱歌，八大行業卻仍持續維持停業，八大從業人員為了表達不滿，6日下午從新生北路三段的計程車服務站出發柔性抗爭。

▲八大行業從業人員在6日上街表達不滿，林森北路沿線每個路口擠滿人潮。（圖／記者邱中岳攝）

該活動由北市議員林瑞圖發起、八大特殊人員從業工會號召八大從業人員，下午3時許從中山計程車服務站出發，找來12台吉普車，沿著林森北路表達抗爭，沿路有許多「白衣服」的八大從業人員一起喊口號。

12台吉普車沿著林森北路前進，沿途經過的路口都有許多八大從業人員齊聲喊口號，為了不要違反室外3百人聚集的防疫規定，所以每個路口約百餘人，車隊經過時高喊「我要吃飯」、「我要生存」等口號。

▲八大從業人員號召「穿白衣上街頭」，有酒店公主表達「房租都快繳不出來了」。（圖／記者邱中岳攝）

現場1名年約20歲的凌凌，原本在酒店擔任公主，不滿現在KTV都開始復業了，為什麼酒店還不能開業？包括幹部、小姐都受到影響，甚至有人要養小孩，但是連房租都繳不出來。

凌凌也希望政府能夠提出方針，盡快解決八大停業的問題，也希望疫苗能夠普及，有些人轉做地下的，甚至有八大行業人員因此輕生，不希望再有類似情形發生。

▲前北市議員現任金色力量主席童仲彥，發聲力挺聲援八大行業，嗆「陳時中有去過酒店嗎？」。（圖／記者邱中岳攝）

前台北市議員，現任金色力量主席的童仲彥也在現場力挺、聲援八大行業復業，童仲彥指出，沒有任何的職業應該被歧視，大家都應該站出來，今天八大被歧視，有可能任何一個人的工作就會被歧視。

童表示，我們不要一個有差別心的政府，其實是陳時中把大家逼出來的，並質問「陳時中到底做了什麼」，還問民進黨的政治人物，「哪一個人沒有去過酒店？」

童仲彥還嗆聲，「民進黨你們黨代表在投票，有沒有在酒店喬事情」，所以民進黨政府憑什麼歧視八大，還問陳時中，你當醫生的時候有沒有去過酒店？「如果你去過就不要歧視，希望疫苗普及率更高。」

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