百萬分之一罕病！她長腹脹食慾不佳　一查竟是腹膜偽黏液瘤

▲▼員榮胃腸科朱正偉醫師，診斷出郭姓婦人罹患百萬分之一罕見腹膜偽黏液瘤（圖左）。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台北榮總員山分院胃腸科朱正偉醫師日前接獲一位93歲郭姓老婦求診，主訴腹脹､食慾不佳。起先以為是常見的消化性潰瘍，經一系列檢查發現竟是臨床上百萬分之一極其罕見的腹膜偽黏液瘤（pseudomyxoma peritonei），朱正偉呼籲，民眾若有不明原因導致持續性腹脹，一定要到胃腸科做進一步檢查，以免延誤治療時機。

員榮胃腸科朱正偉醫師表示，罹患罕見腹膜偽黏液瘤郭姓婦人在家人陪伴就診時，家人提到郭婦最近腹圍逐漸增加，且胃口減少，理學檢查也發現四肢肌肉萎縮，疑似有腹水但無一般腹水常見的移動性濁音（shifting dullness），多項腫瘤指數明顯升高，包括CEA: 436.70（正常值<5.0），CA-199： 97.18 （正常值<37）, CA-125: 99.5 （正常值<35）。

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經腹部超音波檢查有中等程度腹水，很特別是可以抽取少量腹水化驗，但是因為太過濃稠無法引流來緩解症狀；腹水化驗發現為臨床上極其罕見的腹膜偽黏液瘤，發生率大約是每年每一百萬人中有1至2位。進一步電腦斷層發現為兩側卵巢黏液性囊狀腺癌合併脾臟轉移以及腹膜偽黏液瘤。

▲▼宜蘭郭姓婦人罹患百萬分之一罕見腹膜偽黏液瘤。（圖／台北榮總員山分院提供，下同）

朱正偉指出，腹膜偽黏液瘤一般好發於50到70歲，以女性居多，特徵為如「果凍般」黏液性的假性腹水。導致腹膜偽黏液瘤最常見的原因就是盲腸與卵巢黏液性腫瘤，治療方式以手術搭配腹腔熱灌注化療為主。



朱正偉表示，造成腹脹的原因很多，包括氣體（如消化不良導致的脹氣、腸沾黏、腸阻塞等）、液體（肝硬化造成腹水、尿液滯留等）以及固體（肝、脾腫大、腹內腫瘤等）。像郭婦病例的黏液瘤造成腹脹則極其罕見。因此，呼籲若是有民眾不明原因導致持續性腹脹，一定要到胃腸科做進一步檢查，以免延誤治療時機。

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