宜蘭連續75天+0！13張圖一次看懂防疫鬆綁規定

▲宜蘭縣鬆綁規定一次看。（圖／縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣連續75天加零！對此，縣府將依照中央宣布的鬆綁措施調整相關規定，包含餐飲業內用、公祭、福宴、進香等適度鬆綁，惟休閒娛樂場所經縣府核准始可復業。





縣府表示，10月5日至10月18日二級警戒期間，縣內餐飲業者提供內用服務，仍須遵守相關防疫規範，包含：不同桌的顧客建議保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間格或使用隔板；同桌者建議保持1.5公尺間距或使用隔板。另外，宴席部分建議減少離桌敬酒（茶）等社交活動；若仍有離桌敬酒（茶）情形，應佩戴口罩。而桌菜及自助餐取菜方式，不限制由專人分菜或夾取，不過衛生局仍提醒，業者應提供足夠數量的公筷、母匙，以減少夾取時共用餐具機會。至於自助餐型態的餐廳最好由服務人員夾取提供，顧客如要自行取菜，則必須注意手部清潔措施。

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宗教及殯葬場所部分，開放公祭、福宴及全程搭車的進香活動，相關場所必須符合容留人數的規定。福宴的部分，必須依照「餐飲業防疫指引」規定辦理；其他的遶境、遊行、徒步進香活動暫不開放。





休閒娛樂場所方面，中央於10月5日起有條件開放部分場所，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。縣府表示，宜蘭縣將採申請制，請業者填寫防疫復業計畫申請等表件，予以書面說明，落實防疫指引因應作為，送縣府核准後才可復業。

工旅處補充說明，為協助並方便業者提出申請，工旅處也已將中央指引內容表格化，製作「宜蘭縣休閒娛樂營業場所防疫復業計畫申請表及切結書」，提供業者勾選並檢附佐證資料後提出申請，工旅處會以正式公文回復核准結果，並請業者將核准公文張貼於營業場所明顯處。

工旅處指出，目前宜蘭縣內列管之電子遊戲場、資訊休閒業（俗稱網咖）、視聽歌唱業（KTV）、錄影節目帶播映場所(MTV)、桌遊、及麻將休閒館等總計170家。截至今（6日）上午，已有9家視聽歌唱業（KTV）及7家電子遊戲場業提出申請，預計今日將依審核結果逐案核發復業通知。

工旅處也提醒，此次開放的休閒娛樂場所類別，並不包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等，請業者勿擅自復業。