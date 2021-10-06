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1歲兒「安安」捐腎救2女童竟遭酸　爸246字吐心聲：老婆偷偷哭

記者陳俊宏／綜合報導

1歲3個月、9.8公斤幼童「安安」捐出雙腎臟，救了兩條命，創下國內最低體重的大愛器捐，不過，竟被部分網友酸言酸語。對此，安安的父親今天（6日）凌晨寫下246字表示，「那些在推文偷酸的，希望你跟你家人以後身體都健健康康，不會有需要別人幫助的時候。」

安安爸爸在PTT指出，新聞的主角是他的兒子安安，安安是去年被粗心的保母餵食蘿蔔糕噎到缺氧腦死的，「如果當時我跟我老婆沒有下這個決定，安安現在還會在我們身邊，但會是一個躺著無法動彈、無法自主呼吸、沒有感覺、沒有明天的小孩。」

▼接受捐贈的許小妹（左）及奶奶（左後），及接受捐贈的李小妹（右）及爸爸（右後）。（圖／記者嚴云岑攝）

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▲▼ 台北榮總兒童腎臟移植。（圖／記者嚴云岑攝）

當事人說，「我相信這不會是他想要的人生，或許是老天爺的捉弄或是FB演算法太厲害，剛剛晚上這則新聞出現在我老婆的FB上面，我也是看到她在偷偷地哭，才看到這個新聞。希望兩個妹妹能好好把握得來不易的奇蹟，也希望得到我兒子心臟的孩子能順利地長大。安安，爸爸跟媽媽都很想你，你是最棒的孩子。」

對此，許多網友感動留言，「拍拍，偉大的父母」、「推好心！安安下輩子一定會有福報的」、「你們很偉大，幫助了其他人得到新生」、「1歲的小天使撐起2個孩子的天空，感動。」

▲▼ 台北榮總兒童腎臟移植。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼李小妹熬過移植排斥後恢復活力，在記者會上與爸爸開心比愛心。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 台北榮總兒童腎臟移植。（圖／記者嚴云岑攝）

這起捐贈案由台北榮總外科部與兒童醫學部團隊合作，克服手術困難與腎臟移植後急性排斥種種挑戰，成功完成1歲3個月、9.8公斤幼兒器捐雙腎移植手術，幫助4歲李小妹妹（12公斤）及8歲許小妹妹（18公斤）脫離終生洗腎的痛苦，也創下國內最低體重的大愛器捐，並將兩顆腎臟分別植入的新紀錄。

兒童外科主任蔡昕霖說明，移植手術並非移除舊腎臟後安裝新腎，而是在腹腔安裝「第三顆腎」，植入新腎與腹腔主動脈、下腔靜脈做吻合，再與輸尿管和膀胱做連接；不過，兒童腎臟血管較細，「與原子筆的筆芯類似」，移植團隊在歷經18小時努力，終於完成高難度手術。

許小妹在術後恢復良好，腎臟馬上發揮功能，恢復期後也脫離洗腎，一年內長高了8.5公分，腎臟也從5.8公分變成8公分。但4歲的李小妹術後卻出現急性抗體排斥現象，後來是在醫院接受12次血漿置換移除血中抗體，用了兩次免疫球蛋白後才穩定病況，術後一年也長高了7.5公分，腎臟更長大到10公分，接近成人12公分的大小。

▼許小妹及奶奶。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 台北榮總兒童腎臟移植。（圖／記者嚴云岑攝）

台北榮總5日召開記者會，慶祝兩童重獲新生。李小妹更在爸爸的陪伴下，輕輕哼唱《下雨歌》展現活力。許小妹則給了長期照顧她的奶奶一個大大的擁抱，祖孫好感情不言而喻。

李爸爸感慨表示，女兒一出生就被醫院告知情況不樂觀，所幸後來找到台北榮總，除了有優秀醫療團隊幫助外，也感謝有小朋友願意捐出器官，「這些都是讓女兒有機會長大的奇蹟」。許奶奶則表示，孫女在洗腎前一天要洗腎5次，也經常昏睡，移植後不僅活力變好，也可以正常上學，感謝台北榮總醫療團隊給予孫女再次成長的機會。

▼台北榮總舉辦記者會慶祝兩童重獲新生。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 台北榮總兒童腎臟移植。（圖／記者嚴云岑攝）

▼安安爸爸回文。（圖／翻攝PTT）

1歲兒「安安」捐腎救2女童竟遭酸　爸246字吐心聲：老婆偷偷哭。（圖／翻攝PTT）

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