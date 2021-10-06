隋棠打卡「夜景餐廳」傳竊案！失主祭2萬紅包　貪心員工上鉤自爆

▲藝人隋棠曾到農場打卡推薦。（圖／翻攝臉書「隋棠 Sonia Sui」）

記者莊智勝／宜蘭報導

號稱擁有迷人「百萬夜景」、藝人隋棠也曾打卡到訪，位於宜蘭礁溪的「空ㄟ農場」遭控員工偷竊錢包。一名王姓女子在臉書表示，9月27日晚間到農場看夜景，不料男友錢包卻遺失，當時向業者反映還被當成奧客，事後男友懸賞2萬元找錢包，意外釣出「貪心小偷」自爆，氣得王女上網PO文，直呼「必須讓更多人知道！」

網友將王女臉書PO文轉發到爆料公社，王女表示，上月27日晚間與男友到空ㄟ農場看夜景、吃東西，期間離開座位到旁邊拍照，短短10分鐘再回來時，就發現男友放在桌上的長夾不見了，由於當時已經11點，接近店家打烊時間，且自己又是最後一組客人，合理懷疑可能是農場員工涉案，在遍尋不著錢包的情況下，只好前往餐廳詢問櫃檯人員，並請求幫忙轉告「如果是員工拿的，能不能還我們裡面的政見和卡片？」不料櫃台人員卻將他們當成奧客，直言「沒辦法，你這樣的意思就是懷疑我們員工」，拒絕幫忙轉達。

眼看櫃台態度消極，男友隔天要辦事又急需證件，只好大聲說「如果有人拿了沒關係，現在證件還給我，我另外包兩萬紅包給你！」櫃台人員聞言還笑著說「不是錢的問題。」事後王女與男友只好前往礁溪分局報案，事後還發現店家沒有監視器，最終雙方僵持不下，只好留下資料離開現場。

事隔2天，9月29日凌晨近3點，王女男友突然接到農場員工的電話，表示自己下班時在停車場被小石子絆倒，意外在樹叢中撿到黑色錢包，裡面的現金都不見了，只剩下前跟卡片；該名員工在電話中還提到2萬元大紅包，「紅包的話沒有也沒關係，有的話我虛心接受！」

▲員工主動傳訊佯稱撿到錢包，還強調自己學過法律。（圖／翻攝爆料公社）

王女表示，當時遺失錢包時，他們在停車場來回找了好多遍，因此對該名員工說法存疑，並不完全相信他闡述的事發經過；而雙方在溝通聯絡的過程中，對方還自稱學過法律，還稱錢包遺失不一定是人為因素，「也有可能是狗叼走的」，還稱自己不缺財務，並強調「證據不足以及沒有抓到現行犯的情況下很難將人定罪！」直到男友說要報警後，該名員工態度才出現軟化，坦承「我其實有拿裡面的錢，我不是故意貪心的，對不起！」

起初該名員工僅承認有拿錢，但還是堅稱自己是在停車場樹叢發現錢包，直到最後才終於改口，承認最一開始錢包就是他從座位上偷的。王女抱怨，農場員工行竊，店內沒有任何一支監視器，且當處理態度十分消極，甚至還嘻皮笑臉稱他們耽誤下班時間，在事件發生後店家也無任何關心、道歉，「希望大家到這間景觀餐廳要小心自身財物，不要像我們，遭竊還差點被當成奧客！」宜蘭礁溪分局也證實，目前確實有接獲報案，後續正與當事人聯繫溝通中。對此，記者致電空ㄟ農場詢問業者回應，但電話無人接聽。

▼員工事後坦承行竊。（圖／翻攝爆料公社）