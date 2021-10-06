評戴琪談話　新華社：一面稱無意激化「一面又無視貿易戰惡果」

▲美國貿易代表戴琪。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國貿易代表戴琪近日就對陸經貿政策發表談話，受到國際關注。大陸官媒《新華社》5日發表評論，稱美方一方面稱無意「激化」與中國的貿易緊張局勢，另一方面又無視美國單方面挑起對華貿易戰引發的惡果，無意於採取補偏救弊的建設性措施，「期待美方改弦更張，切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則。」

評論提到，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰只會帶來雙輸，「事實早已證明，美國揮舞關稅和制裁大棒的做法，既妨害中國和美國經濟發展，也不利於全球經濟穩定。拜登政府應牢記前車之鑑，切實做好中美經貿關係這道『必答題』。」

評論認為，美方應認識到，對華貿易戰給美國經濟造成諸多傷害，川普政府原本希望藉對華貿易戰，推動美國製造業回流並改善美國財政收入狀況，但事實是，更多美國製造業企業並未遷回美國本土，美國關稅收入在截至今年3月份的一年裡同比不增反降，美國企業和消費者更是被迫增加了生產和生活成本。

評論指出，對華貿易戰在美國國內不得人心，過去幾年間，美國各界有識之士多次敦促美國政府取消對中國輸美商品加徵關稅。美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫在日前發表的文章中再次敦促拜登政府盡快認識到美國在對華貿易戰中付出的代價，重新審視對華貿易政策，「約30家有影響力的美國商業團體今年8月公開要求拜登政府削減對華商品加徵關稅，稱關稅增加美國民眾和企業負擔，拖累美國經濟增長。」

評論強調，美方挑起對華貿易戰後，中方始終從維護兩國共同利益和世界貿易秩序大局出發，在歷次磋商中展現極大誠意，為妥善處理兩國經貿關係作出切實努力，「中方一貫堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體系，堅定按照國際貿易規則辦事。在過去幾年裡，到底是誰在揮舞制裁大棒，將經貿問題政治化、意識形態化、武器化，國際社會看得非常清楚。」

評論還提到，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃，「期待美方改弦更張，切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，與中方相向而行，推動中美經貿關係健康穩定發展，更好造福兩國人民和世界各國人民。」