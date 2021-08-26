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陸商務部：中美經貿團隊保持正常溝通　經濟數據證明雙方高度互補

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲中美經貿關係的下一步備受關注。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

對於中美經貿磋商的進度，中國大陸商務部新聞發言人高峰26日指出，中美經貿團隊保持著正常溝通。值得注意的是，高峰19日就曾針對中美天津會談表示，中美在經貿領域保持著正常溝通。

高峰提到，今年前7個月，中美雙邊貨物貿易額同比增長40%，其中，中國自美進口同比增長50.4%，對美出口增長36.9%。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

高峰強調，中美經貿團隊保持著正常溝通，「中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。」

據美國貿易代表署（USTR）官網公告，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）24日與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）、美中貿易全國委員會（US-China Business Council）的領導人就美中貿易問題進行討論。

戴琦表示，拜登政府正在對美中貿易政策進行全面評估。戴琦承認，美中貿易關係的重要性，並強調必須進行徹底的戰略評估，以制訂有彈性的貿易政策。

戴琦並重申，貿易代表署致力於解決「中國不公平貿易政策與非市場行為」，這損害了美國企業、工人的利益。

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