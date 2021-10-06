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超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞　限時2天「滿200元打85折」

▲▼最新統一集團優質生活館。（圖／7-11提供）

▲最新統一集團優質生活館開幕了，7-11引進星巴克、21世紀風味館等餐飲。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

逛超商還能買星巴克、Mister Donut！全台首間「統一集團優質生活館」進駐高雄，該門市結合7-11與康是美，其中7-11特別引進星巴克、Mister Donut、COLD STONE等品牌，為了慶祝新門市開幕，還推出限時2天「全店滿200元打85折」優惠。萊爾富10月起則是在全台陸續打造「幾米主題店」，還推出獨家聯名幾米主題商品。

最新「統一集團優質生活館」就開在高雄鳳山區，引進7-11與康是美近百個品牌進駐，其中7-11結合OPEN!家族與SNOOPY 2大肖像，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣SNOOPY史努比場景。

▲▼最新統一集團優質生活館。（圖／7-11提供）

▲只要來一趟7-11就能買到星巴克、甜甜圈還有冰淇淋。

▲▼最新統一集團優質生活館。（圖／7-11提供）

▲這間新門市還結合OPEN!家族與SNOOPY 2大肖像。

7-11還攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」，與40多款歐洲知名巧克力交錯產生全新美味風采，另外還引進冷藏恆溫酒櫃，嚴選世界各地紅白酒、香檳、清酒、氣泡酒等知名酒款。

慶祝統一集團優質生活館首店開幕，7-11全台門市即日起至10/7使用3大支付（icash2.0、icash pay、OPEN錢包）結帳，全店指定商品滿200元享85折。

萊爾富自10月起於全台陸續打造「幾米獨家主題店」，門市將以各種幾米繪本為設計，店內櫥窗不僅佈滿幾米繪本的療癒視覺，也有幾米主題設計的商品陳列架及造型燈箱，萊爾富也預告，首間主題店為台南南新店，店內視覺以《頭碰頭說說話》為主題，希望透過幾米這些插畫，能夠舒緩民眾防疫之下的緊張心情。

▲▼萊爾富聯名幾米。（圖／萊爾富提供）

▲幾米特別款口罩有4款設計。（圖／萊爾富提供，下同）

另外，萊爾富也攜手幾米推出6款獨家聯名商品，包含萊潔醫療防護口罩-幾米特別款、幾米繪本限定杯、直骨自動傘、三折自動開收傘、幾米海洋深層水、幾米收納式環保袋（10/6起限定推出），以上商品皆販售至11/2止，幾米粉絲可要把握機會了。

▲萊爾富聯名幾米推出6款限量商品。

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