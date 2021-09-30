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爽喝美式只要8元！4大超商「國際咖啡日」優惠來了　還有2杯0元

▲▼7-11咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11國際咖啡日限定「8元喝美式」，另外還有大杯冰燕麥拿鐵、特大杯美式買1送1優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

明日（10/1）就是「國際咖啡日」了，4大超商就推出限時咖啡優惠，其中最便宜只要花8元就能爽喝美式，還有抽抽樂活動，只要買2杯就有機會抽中「2杯0元」優惠，另外還有美式、拿鐵買2送2等活動，咖啡控可要好好把握機會省荷包喝咖啡。

●7-11

7-11將在10月1日限時1天於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式1杯1折」優惠，等於每杯只要8元就能喝到，限量1萬組，每位會員限購1組；「CITY PRIMA精品美式買10送10」限量3萬組，每位會員限購1組，當日上午10時至23時59分或售完為止。

門市部分則從今（29）日至10月1日祭出「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「特大杯美式」同品項買1送1優惠；10月1日至3日加碼「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品美式或拿鐵中杯免費升級大杯。

●全家

全家即日起至10月5日於全門市祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，凡購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元喝，還有任2杯5折、任2杯75折、任2杯85折等其他優惠；同步也可在「全家」LINE官方帳號進入「Let's Café好運咖」活動頁面參加遊戲取得優惠券，每個帳號每天可玩1次。

▲全家抽抽樂活動有機會抽中2杯咖啡0元喝。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富將在10月1日於Hi-Life VIP 會員APP祭出「Hi Café大杯美式咖啡（冰／熱）享3杯100元，且不限購買數量，但3個月內須兌換完畢；另即日起至10月5日門市也推「指定飲品享第2件7折或買3送1」優惠，若為不同價格者則以4件75折計算。

●OK mart

OK mart將於今（30）日至10月1日在全台門市祭出限時2天「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2優惠（限同品項）」，雲端商城則推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」，等於買1送1，手刀開囤了。

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart於門市、雲端都有咖啡優惠。（圖／OK mart提供）

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