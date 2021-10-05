限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1　爽吃哈根達斯只要80元

▲國慶連假喝起來！7-11推出「5大咖啡飲品」買1送1優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

國慶連假即將來臨，7-11就祭出連續4天「5大咖啡飲品」買1送1優惠，另外還有哈根達斯冰品「任選單件79折、2件69折」活動，以哈根達斯雪糕來算，搭配2件69折優惠後每支只要80元就能爽爽吃，而全家則是推出最新現磨系列私品茶，全台指定門市登場，10月6日至19日共6款現磨系列飲品還可享買1送1優惠。

7-11將從10月8日起至10月11日祭出「1010雙十優惠」，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式/拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶(冰/熱)、CITY TEA 現萃茶純奶茶(冰/熱)享同品項「買1送1」優惠。

▲哈根達斯雪糕、迷你杯任選選單件79折、2件69折。



7-11還有哈根達斯迷你杯、雪糕任選單件79折、2件69折優惠，活動時間將從10月6日開跑至11月2日止，以單支哈根達斯雪糕115元搭配2件69折優惠來算，換算下來每支哈根達斯雪糕只要80元，直接省下35元。針對在家與親友歡慶過節必備的糖果、零食、飲料、啤酒等指定商品，包括可樂果、卡迪娜、萬歲牌堅果、明治巧克力、黑松沙士等，則是可享「3件7折」優惠。

▲超商私品茶推全新「現磨系列」。（圖／記者蕭筠攝）

全家私品茶「現磨系列」新登場，目前一共推出原茶、醇奶茶2大系列，其中，原茶部分有蜜香紅烏龍、梔子四季春2款選擇，蜜香紅烏龍是選用南投小葉種茶菁製成，而梔子四季春則是嚴選南投松柏嶺茶區特有四季春茶搭配梔子花，同步都可加鮮奶變身醇奶茶，10月6日則預計再推全新「期間限定果茶」，有金鑽鳳梨、愛文芒果2口味選擇，並於全台指定門市登場，10月6日至19日現磨全系列共6款飲品還享買1送1優惠。