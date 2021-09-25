直擊／超商預訂紙本五倍券首日「系統全當機」　民眾：完全進不去

▲五倍券紙本今起超商預訂，全家一早就當機。（圖／記者許展溢攝）



記者周姈姈、許展溢／台北報導

今（25）日為4大超商預訂「紙本振興五倍券」首日，4大超商皆為早上9時起開放民眾預訂登記，時間一到就開始出現排隊人潮，而《東森新媒體ETtoday》至7-11現場實測後發現系統卡到爆，機台顯示「因預訂踴躍，系統繁忙，請稍後再試」，而全家也同樣出現當機情形，讓現場等候民眾直呼「完全進不去」。

記者至7-11現場實測預訂紙本五倍券，一旁還有店員詳細教學該如何進入預訂頁面，不過9時一到點進去頁面之後，發現系統整個卡住，還出現「因預訂踴躍，系統繁忙，請稍後再試」畫面，記者試了3次才成功，而全家同樣也是系統卡到爆，出現「伺服器忙碌中，請稍後再試」畫面。

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▲7-11預訂紙本五倍券系統也大當機。（圖／記者吳立言攝，下同）



▲開放預訂紙本五倍券後，超商就開始出現排隊人潮。



7-11門市預訂「紙本五倍券」自即日起開放至10/1，期間每日上午9時至晚上10時，民眾只要於ibon機台首頁點選「振興五倍券預約／領取專區」，接著插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後列印小白單，4步驟即完成預訂。凡預訂成功者可享「星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享優惠（優惠至10/8止）、「蝦皮購物150元購物金（限新戶、限12/31前須使用完畢）」。

開放領券時間為10/8～21期間每日上午9時至晚上10時，選定7-11領取紙本五倍券者可享「7-11購物金抵用券150元（須搭配五倍券使用）」、「CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1」，同樣透過ibon機台列印小白單即可至櫃檯完成領券。

全家即日起至10/1期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過全家預訂實體振興五倍券，只要於FamiPort機台點選「振興五倍券專區內的預訂功能」，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細，即可列印預訂單據，10秒就可完成。凡預訂成功者，即享「100元加碼購物金」、「Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1」等雙重優惠，另在10/7前完成抽獎登錄，還可再抽汽車1台。

開放領券時間為10/8～21期間每日上午9時至晚上10時，選定全家領取紙本五倍券者可享「400元全家滿額購物金」及「屈臣氏100元滿額購物金」等雙重優惠，同樣透過FamiPort機台列印小白單再即可至櫃檯完成領券。