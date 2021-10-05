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19元開喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」一次看　星巴克買1送1

▲▼超商使用紙本五倍券優惠懶人包。（圖／各業者提供）

▲4大超商紙本五倍券消費優惠懶人包出爐。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

4大超商將在10/8早上9點起開放領取紙本五倍券，以下就整理4大超商推出的「紙本五倍券消費優惠」懶人包，其中最便宜只要花19元就能爽喝大杯咖啡，另外還有咖啡買1送1、星巴克第2杯半價優惠，還有超商把紙本券放大2倍，1張200元紙本券可買滿400元指定商品，以此類推，民眾可要把握機會省荷包了。

●7-11

7-11自10月8日上午9:00起至11月2日止，門市針對紙本五倍券祭出「振興五倍券5000元放大5倍25520元優惠組」、「200/500面額2倍用」、「限定商品優惠組」。其中民眾只要持紙本券至門市購買「5000元振興隨取卡」或「3000元振興隨取卡」優惠組，即可立即獲得1800元或800元振興優惠券。

該振興優惠券可在7-11門市、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館等12個通路使用，再搭配12大通路指定優惠方案買越多、省更多。另外，5000元振興隨取卡還有提供台北W飯店、Klook、foodpanda等價值18720元的品牌折價券大禮包，免登記免抽獎，總價值25520元優惠組直接帶回家。

只要有購買振興隨取卡優惠組，還可享「CITY PRIMA精品拿鐵買1送1」、「星巴克大杯以上第2杯半價」、「星巴克美式買1送1」以及「蝦皮購物全站購物金滿499元折40元」等優惠。

●全家

全家將於10月6日起至10月12日開賣限量4萬份「真心放大福袋卡」，每張售價2200元，民眾購入即可獲得全家3000元購物金，等於現賺800元購物金，除了可以現金、行動支付購入外，還可使用數位、紙本振興五倍券購買，每人限購1份。

▲▼超商使用紙本五倍券優惠懶人包。（圖／各業者提供）

▲全家推出真心放大福袋卡。

另外，集結全家app隨賣跨店取、FamiPort預購、全家行動購網路商城、「全+1」Line社群電商及實體店舖鮮食、商品等超過百項商品優惠的「全家加碼券」，10月6日起至11月2日，民眾免抽籤、免綁定，至實體店舖或線上購買指定商品即可享折扣，最低可享3折，優惠包含「Let’s Café中杯經典拿鐵買30杯送7杯1350元」或「Let’s Café中杯經典美式買30杯送7杯1050元」等。

●OKmart

OKmart推出紙本五倍券5種激買方案，其中OKCAFE莊園級大杯美式平均單杯下殺只要19元起，指本五倍券5000元全買大杯冰美式還能現賺6475元，且全台820間OKmart門市也可享全店不限商品直接加碼10%，等於200元紙本券可任購店內價值220元的商品，500元和1000元面額也適用。

OKmart還有推出「超值懶人專區」，精選多款箱裝商品最低只要200元紙本券即可直接整箱搬回家，10月8日起至12月31日止，只要上OKmart登錄發票，週週更加碼抽出5000元OKmart購物金。

▲▼超商使用紙本五倍券優惠懶人包。（圖／各業者提供）

▲搭配紙本振興券優惠，最便宜只要花19元就能喝大杯美式。

●萊爾富

10月8日起，到萊爾富使用紙本五倍券消費指定滿額，再贈1倍滿額購物金，像是民眾到萊爾富使用紙本五倍券消費滿200元，萊爾富再送200元滿額購物金（採每2週派發1次至會員APP，將以滿額購物金50元面額4張回饋，民眾消費滿200元可折抵50元），紙本五倍券500元和1000元面額也可以此類推。

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