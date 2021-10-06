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柯文哲說明第3劑疫苗採購　民進黨團批「模稜兩可」：不知買何種廠牌

▲▼柯文哲赴市議會民進黨團說明本會期政策性預算及優先議法案。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲向市議會民進黨團說明本會期政策性預算及優先議法案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府明年編列28億預算，計畫採購200萬至250萬劑疫苗當作第3劑追加劑。台北市長柯文哲向台北市議會民進黨團說明本會期預算，會後民進黨團總召梁文傑表示，在疫苗預算方面，北市府回應都模稜兩可，「他們也不知道要買什麼疫苗，也不知道哪些疫苗廠牌會賣疫苗給我們。」

柯文哲6日中午赴台北市議會，向議會民進黨團說明本會期政策性預算及優先議法案。關於有要特別溝通何種預算？柯文哲會前時提及，緊急預算、振興的錢，有好幾條大家有意見。

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

會後，梁文傑受訪時指出，本會期是預算會期，柯文哲主要就一些預算優先、重大法案來提出交換意見，民進黨團這邊也有很多議員提出意見，例如疫苗採購要經過何種程序，還有最近工程款、社子島區段徵收等問題做意見交換。

被問到疫苗預算是否有說服議員？梁文傑說，「沒有什麼說服。因為他們給的回答也都模稜兩可，他們也不知道要買什麼疫苗？也不知道哪些疫苗廠會賣疫苗給我們？也不知道屆時國際上能提供大量、穩定疫苗供貨的廠商為何？只希望我們先給28億預算，並到時候再說，這是很模稜兩可、模糊的東西，我們會在預算審議的時候，叫他們更具體提出到底想做什麼。」

針對梁文傑稱北市府疫苗採購模稜兩可，台北市政府發言人陳智菡回應，現在大多數民眾尚未接種2劑疫苗，北市還要根據國內民眾接種情形、國際變化再去判斷疫苗採購種類，以及估計總金額，目前已有組成工作小組召開會議，並將會議內容轉給議員，今日台北市副市長蔡炳坤已有向議員說明，並非細節不清楚，而是有多種方案選擇，但要選擇最適合北市的方案。

陳智菡表示，疫苗採購本來就是充滿變動，需要配合中央疫苗到貨情形，還有民眾接種狀況來做相應調整，例如一開始討論的時候BNT尚未抵台，當時討論是先採購莫德納疫苗，也有跟原廠接觸、詢價，後來中央又開放BNT捐贈進來，所以很多人都打了BNT，大量採購勢必要配合情勢變化，不可能依照原本規定在走，且哪一種疫苗、劑量都會牽扯到價格，先估計大致金額後才有可能做後續採購。

陳智菡指出，現在國際上已有針對疫苗混打的文獻，例如效能、保護力、是否需要打到第三劑等研究，北市會邀請專家做討論，建議最適合北市的方案。

被問到現在是否仍傾向mRNA疫苗？陳智菡回應，之前規劃是朝此方向，但實際情況還是要依照專家會議結論，定案前一定會經過專家會議討論，並儘速把確定好的內容送至議會。

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