華航女機師Ct值22「研判剛發病」　8月初接種第二劑莫德納

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，包含40多歲華航女機師，今年8月初接種完第二劑莫德納疫苗，9/23~26派飛到安哥拉治，10/3派飛到新加坡當日往返，10/5 Ct值33，今日上午二採變22，抗體檢驗N抗原部分陰性、S抗原陽性，研判是剛發病，還在釐清是在哪一國感染。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計350萬7972例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含349萬0728例排除)，其中1萬6267例確診，分別為1632例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。