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快訊／連續7天本土+0！今增5境外移入「含華航機師母」

▲▼9/20中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥出席。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內無新增本土病例，另有5例境外移入，確診個案無人死亡。值得注意的是，境外移入個案中有一名華航女性機師確診，她的兩名孩子國小都先停課。

▲▼10/6新增個案。（圖／指揮中心提供）

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▲10/6新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計350萬7972例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含349萬0728例排除)，其中1萬6267例確診，分別為1632例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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