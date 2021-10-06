居檢出關與2孩同住「陰轉陽」！華航機師母疑打完2劑突破性感染

▲北市2國小學童家長被爆出確診，據了解個案身分為機組員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

北市2國小學童家長今早被爆出確診，據了解該名個案本身是機組員，而衛福部長陳時中也證實，確診者經過5天居檢及9天自主健康管理，以檢疫天數推測，染疫個案已打完2劑疫苗，才以「5+9」的檢疫模式進行，且根據民航局統計，國籍航空公司機組員完整接種2劑疫苗者，比例已達98.7%。

北市6日爆出2間國小預防性停課，分別為北市文山區萬芳國小、大安區建安國小。對此，校方及北市衛生局皆證實，由於2間國小的學生母親確診，因此學生班級預防性停課1天。

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據了解，2名學生母親皆為同一人，據傳是華航機組員，檢疫措施是「5+9」，也就是隔離5天後，返家進行9天的自主健康管理。以指揮中心的機組員檢疫措施推估，確診者已經接種完兩劑疫苗，且滿14天，應符合突破性感染，但詳情仍有待指揮中心記者會說明。

陳時中今早出席立法院衛環會時也證實，該名個案已經經過5天檢疫時間，現在在9天加強版自主管理期間，而在自主管理期有接觸到小朋友，因此學校目前已進行預防性停課。他表示，該個案返台入境採檢時為陰性，10/5採檢確診，目前暫列境外移入。

根據指揮中心日前公布，國籍航空機組員返台防檢疫措施，其中以長程航班者，若未完整接種疫苗，需進行7天居檢、7天加強版自主健康管理，且在第7、10及14天都必須進行PCR採檢。

至於長程航班返台後，若已經完整接種疫苗且滿14天，必須執行「5+9」，5天居家檢疫、9天加強版自主健康管理，第5天、第9天、第14天要採驗PCR。

交通部民航局也公布近期國籍航空公司機組員的接種統計，共有1萬222人，其中於華航和長榮航空擔任長程國際航班勤務者包括前後艙共有9131人，截至5日已有9015人完整接種兩劑疫苗，比例已達98.7%。

▲指揮中心日前公布最新國籍航空公司機組員返台檢疫措施。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）