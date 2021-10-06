2賊夜探代天宮撬保險櫃偷光15萬　廟內監視器主機也搬走滅證

記者張君豪／台北報導

連神明香油錢也偷！台北市景美「代天宮」主祀媽祖，香火鼎盛，被稱為「景美媽」，日前卻遭歹徒覬覦，9月15日凌晨1時許，2名歹徒搭計程車前往該廟外，再以工具破壞窗戶及監視器主機，入內撬開香油錢保險櫃，偷走約15萬元，而為求滅證還把廟內監視器主機搬走，轄區文山二警分局獲報後成立專案小組調查。





▲景美代天宮9月15日遭2賊偷走15萬香油錢。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器，發現涉案2男當天清晨在廟外遊蕩，伺機破壞窗戶潛入，剪斷監視器線路後，撬開香油錢箱、保險箱取走15萬，且連監視器主機都帶走，滅證意圖明確，最後搭乘計程車離開。

警方循線追查，發現涉案是2名有毒品前科，在北市士林區租屋居住的李男（35歲）、鄭男（48歲），文山二警方5日上午向台北地檢署聲請搜索票、拘票後，在其租屋處將2人逮捕。

2人落網表示，因長期失業才覬覦該廟香油錢下手行竊，辯稱將香油錢購買遊戲點數玩樂花用殆盡，但警方懷疑兩人是長期吸毒人口，研判得手香油錢都遭他們購毒吸食，被偷走的監視器他們則說已經丟入重陽橋下淡水河內。警訊後將兩人依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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