條子鴿繼續神隱！律師赴市刑大說明39分鐘：書中並非抽象謾罵

記者邱中岳／台北報導

北市退休警員酈俊睿，離開警界後化名條子鴿，並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容涉及警察風紀以及不實指控，嚴重污衊警察形象以及誹謗公署，警方通知酈6日上午10時許說明，但酈卻未現身，僅由律師代表出席。

市警局發聲明強力譴責並駁斥書本內容已經涉及「侮辱公署罪」，也在9月下旬依法蒐證、主動調查偵辦，並報請台北地檢署指揮偵辦。

市刑大也在9月下旬寄送通知書給酈，並通知6日上午10時許要到市刑大說明，但酈姓退休警員卻沒有出席，而是委由律師姜鈞代表，律師今天上午9時55分抵達市刑大說明。

▲條子鴿涉及誹謗公署，6日通知委由律師到場，律師僅表示「適法性要進一步思考」。（圖／記者邱中岳攝）



律師由承辦警員協助帶領上樓後，約在10時34分下樓，停留約39分鐘，據了解僅是先來「了解狀況」，律師離開時否認是幫酈姓警員請假，而是來做筆錄。

對於媒體詢問，律師跳針式回答「當事人沒有授權，所以不方便回答」，僅強調，關於法條要件，書本僅講到具體指責的事項，並非抽象的謾罵，所以侮辱公署罪成立空間有待討論。

姜姓律師說，市警局提告可能有他們考量的因素，關於法條的適用性，需要再作進一步思考。據了解，條子鴿涉及誹謗公署罪嫌，目前報請地檢署指揮偵辦，也將律師的說法轉知檢察官，由檢察官定奪是要函送還是要再度傳喚當事人。

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