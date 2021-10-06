屏縣府挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！　潘孟安首度現身回應了

▲屏東縣長潘孟安談挖眼案。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東挖眼案引發社會關注！由於先前屏東縣政府稱依法不能協助募款、設立公益帳戶，掀起包括宅神朱學恒等人的炮火怒轟，朱學恒更連兩天在臉書上怒槓屏縣府，稍早屏東縣長潘孟安針對捐款一事出面說明了。

由於遭挖眼的潘姓女店員家境清貧，事件發生過後，不少名人、網友紛紛詢問捐款方式，但屏東縣政府堅稱依法無法協助募款，也不能開立公益帳戶，朱學恒4日先是公佈潘女的帳戶資訊，表示已集資10萬元匯入潘女的戶頭。

5日再引用「屏東縣社會救助金專戶設置管理與運用規定」規範，質疑「屏東縣政府的公務人員只想少做點事，用法規來擋，是不是連自己的社會救助金專戶設置規定都沒看？」，點名屏東縣長潘孟安「出來打球啦！」

▲屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼，傷勢相當嚴重。（圖／翻攝爆料公社）

對此，潘孟安6日上午召開記者會回應，表示「法規有法規的規範，其他縣市有其他縣市的做法」，屏縣府除了尊重相關法規外，也面對問題，與潘女家屬面對面討論，家屬也有反應，許多善心人士致電，導致他們接電話接到手軟，希望政府單位能幫忙代接。

潘孟安透露，過程中已取得潘女家屬的同意，使用潘女的個人帳戶進行專款專用，除了社會處以外，也有其他單位的社工協助媒合。針對對家屬公開帳號後關閉，關閉後又開，縣府尊重家屬的一切決定，但提醒家屬設定捐款目標金額，並公佈捐款明細，縣府則擔任從旁協助的角色。