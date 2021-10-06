高鐵開放自由座「但禁站票」！鄉民全炸鍋：板橋乘客永遠上不了車

▲高鐵將開放自由座，但禁止乘客站立搭乘。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情緩和，本站稍早報導《陳時中證實要「開放高鐵自由座」 但不賣站票！》指揮官陳時中今（6日）早宣布，高鐵自由座開放已經通過，原則上就是不賣站票。消息曝光後，引發一片罵聲，認為根本就不可能執行，依照尖峰時刻的人潮，第一站就會坐滿了，「在玩大風吹嗎，搶不到椅子就淘汰下車」。

指揮官陳時中今上午出席立法院衛環會備質詢，會前受訪時表示，高鐵自由座開放已經通過，但詳細開放時間，還要看交通部安排，原則上就是不賣站票，一旦自由座座位滿了，站方就會勸阻乘客再上車，不過通過後，還要經過行政院做通盤討論。

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▲網友們認為，這根本就是在刁難民眾。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，網友們全罵翻，「不考慮執行面的政策就是擾民」、「這個決策讓人傻眼，南港站上車就佔了3分之1，台北車站後面上車的都佔滿走道，那板橋通勤的上下班時間永遠輪不到」、「南港站上車就坐滿，板橋旅客永遠輪不到」、「交通部還是衛福部官員有搭過自由座嗎？尖峰怎麼可能不站人」、「板橋站沒買對號座，就在月台等到天荒地老」。

許多網友認為，既然不能開放站票，就沒有自由座的必要，不如全部對號坐就好，「那要自由座幹嘛，繼續維持全對號座不就好」、「怎麼執行啊，第一線完蛋」、「自由座不賣站票，那跟現在一樣劃位不就好」、「直接開放就好了，超無聊搞成這樣」、「自由座沒站票不就是對號座嗎？我誤會什麼了嗎？」