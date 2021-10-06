北市2國小童「確診家長是同一人」！近70名師生停課採檢

▲北市2國小爆出學童家長確診。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲、張乃文／台北報導

北市傳出2所國小學童家長確診，而今校方皆證實此事，並進行相關檢疫工作。據了解，2間學校傳出的確診機組員家長「為同一人」，只是孩子一人就讀大安區某小學、另一人則在萬芳國小。目前學校皆已針對學童班級進行預防性停課，並安排採檢、清消。

大安區某國小6日爆出有學童的母親確診，染疫母親為一名機組人員，1日從美國返台北，當日做PCR為陰性，隔離5天後返家自主管理，都有與學生接觸，5日家長再做PCR時被通知陽性確診，目前已送醫治療。

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學務主任向記者證實，昨天晚上接獲教育局通知，今日學校需要預防性停課一天。該生家長是機師，1日從美國飛回台北，當日做PCR檢測為陰性，隔離5日後返家做自主管理，家長有與學生接觸，5日家長再次做PCR檢測時被通知為陽性，目前已送醫治療。

另外，文山區的萬芳國小也被爆出有學生家長確診，學校學務主任也向《ETtoday新聞雲》記者證實，並強調，接獲通報後便立即啟動相關防疫措施，目前校方已經安排所有清消及採檢工作，接觸者也已列名冊，該班進行預防性停課一天。

據了解，大安區某國小與萬芳國小的學童其實是「兄弟姊妹」，換言之，2所學校傳出的確診機組員家長是「同一人」，只是孩子就讀的是不同間小學。

衛福部長陳時中今早出席立法院衛環會時，針對再傳確診消息證實，該名個案已經經過5天檢疫時間，現在在9天加強版自主管理期間，當時返台入境採檢陰性，10/5採檢確診，目前暫列境外移入。

北市衛生局則回應，中央尚未公布的境外移入病例，已匡列其同住家人為接觸者，其中就讀北市大安區及文山區國小各1人，為擴大採檢，接觸者同班師生預防性停課1天，校園已於上午6點完成清消，相關接觸者持續安排採檢中。